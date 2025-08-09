Calciomercato Fiorentina news: tutti vogliono il difensore classe 2006, ma i Viola alzano il muro. L'attaccante si trasferisce in prestito (9 agosto 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, COMUZZO RICHIESTISSIMO

Il calciomercato Fiorentina si muove parecchio attorno alla situazione Comuzzo. Il classe 2005 è stato seguito dal Napoli nel mese di gennaio, ma i Viola hanno resistito alle avances dei partenopei rilanciando a 40 milioni.

Il calciatore non ha mai nascosto la sua volontà di restare, aiutando di parecchio il discorso relativo alla sua permanenza in Viola. Le cose però possono cambiare nelle prossime settimane considerando la grande concorrenza.

Ad oggi si conta l’interesse di Manchester United, Bournemouth, Sunderland e Brighton, che ha già acquistato un difensore italiano dalla Serie A ovvero Coppola dal Verona. Occhio anche al Milan di Massimiliano Allegri.

CALCIOMERCATO FIORENTNA, SOTTIL IN PRESTITO

Il calciomercato Fiorentina sta anche cedendo e il primo della lista è Riccardo Sottil. L’ala offensiva di proprietà dei Viola è passato in prestito al Milan nell’ultima parte della scorsa stagione, senza raccogliere né minuti né risultati.

Il giocatore dunque non è stato riscattato ed è stato rispedito al mittente e ora la Fiorentina hanno trovato una nuova destinazione vale a dire il Lecce. La squadra di Di Francesco spenderà 500.000 euro per il prestito oneroso fino al termine della stagione.

I gigliati devono farsi trovare pronti per l’inizio del campionato fissato per domenica 24 agosto alle ore 18:30 con la trasferta di Cagliari. Stefano Pioli vorrà partire con il piede giusto e chiedere alla società gli ultimi colpi per una rosa completa.