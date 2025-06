CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ATTESA PER GUDMUNDSSON E DODO

Così come per diverse altre società del nostro campionato, anche il calciomercato Fiorentina è costretto a confrontarsi con i contratti da sistemare per giocatori in prestito ed in scadenza. I toscani, aspettando ancora di capire chi sarà il nuovo allenatore della prima squadra dopo le dimissioni di mister Raffaele Palladino arrivate nei giorni scorsi, vorrebbero comunque iniziare a costruire una squadra capace di competere sia in Italia che in Europa nella prossima stagione.

Chi potrebbe non far parte è Albert Gudmundsson, ventisettenne che il prossimo trenta giugno 2025 dovrebbe tornare al Genoa avendo terminato il periodo in prestito con i viola. Interpellato dai giornalisti a margine degli impegni con la sua Nazionale, l’islandese non ha saputo chiarire quale sarà il prossimo passo che effettuerà in carriera, dichiarando di attendere una risposta dalla Fiorentina entro il 15 di giugno.

Tra il 16 ed l 18 le società potranno infatti far valere o meno le clausole di diritto di riscatto per i giocatori avuti in prestito da altre società ed a quel punto di potrà finalmente risolvere la situazione di Gudmundsson, reduce da otto reti e tre assist siglati in trentatre presenze totali con la maglia della Fiorentina. L’eventuale riscatto costerebbe ben venti milioni di euro, più tre di bonus, alle casse del patron Commisso.

Infine, secondo La Nazione, un giocatore che non saluterà Firenze è il brasiliano Dodo. Il terzino ex Inter ha il contratto valido fino al giugno del 2027 e l’intenzione sarebbe quella di prolungare il rapporto che lo lega al suo attuale club piuttosto che di liberarlo. La Juventus avrebbe messo gli occhi su di lui ma dovrà presentare un’offerta importante se vorrà davvero strapparlo alla Fiorentina.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ANCHE IL BOLOGNA SU DZEKO

Uno dei ruoli in cui i viola vorrebbero tutelarsi tramite il calciomercato Fiorentina dell’estate è quello di punta da alternare a Moise Kean. L’azzurro è ritenuto il titolare dell’attacco per i toscani che vorrebbero appunto aggiudicarsi un elemento di sicuro affidamento che possa giocare al suo posto in ogni circostanza senza far mancare il proprio apporto alla squadra ed il nome utile in questo senso pare essere quello di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco, ha il contratto in scadenza con il Fenerbahce a fine mese e non è affatto certo di proseguire il cammino con la squadra allenata da mister José Mourinho, con cui ha siglato ben 21 reti in 53 apparizioni stagionali.

Per l’ex Inter e Roma si profila dunque un ritorno in Serie A senza dimenticare che a marzo dell’anno prossimo compirà addirittura quarant’anni. Il nome più convincente per il calciomercato Fiorentina sarebbe quello di Dzeko, giocatore più adatto a fornire un’alternativa a Kean ma per aggiudicarselo sarà necessario battere la concorrenza di un altro club italiano, ovvero il Bologna. I rossoblu potrebbero inoltre tentare il trentanovenne col fatto di disputare l’Europa League, competizione di maggior prestigio rispetto alla Conference a cui si è invece qualificata la compagine gigliata.