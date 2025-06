CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, CHI AL POSTO DI PALLADINO?

Il calciomercato Fiorentina attende la nomina del prossimo allenatore. Sembrava blindato Raffaele Palladino quando aveva rinnovato il proprio contratto con i Viola, ma alla fine per alcuni vicissitudini con la società ha scelto di lasciare il club.

Ora i Viola sono senza allenatore e dovranno necessariamente cercare una soluzione. Maurizio Sarri è ormai da escludere dato che ha praticamente chiuso con la Lazio per il suo ritorno in biancoceleste dopo aver già guidati i capitolini in passato.

A questo punto rimangono i vari Thiago Motta, Pioli e Farioli di cui si parla da tempo, ma nessuno sembra prevalere. Alla fine anche l’Atalanta così come la Juventus stanno cercando una guida tecnica e questo non aiuta i Viola. Però un assist per la panchina potrebbe arrivare proprio dalla Lazio: domani ci sarà un incontro tra il ds Fabiani e Baroni per la risoluzione del contratto. A quel punto Baroni potrà scegliere la Fiorentina, anche perché dicono sia la sua prima opzione.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, GUDMUNDSSON NON RESTA?

Il calciomercato Fiorentina deve poi risolvere la questione Gudmundsson. L’islandese infatti è stato pagato 8 milioni per il prestito oneroso ma ne serviranno altri 17 per il riscatto vero e proprio, una cifra che difficilmente verrà sborsata.

Qual è dunque la situazione? Semplicemente il calciatore ritornerà in caso di mancato riscatto al Genoa, squadra proprietaria del suo cartellino. Naturalmente è da escludere che rimanga in rossoblu, piuttosto che venga ceduto altrove.

Gudmundsson era arrivato tra il grande calore del popolo viola, riuscito addirittura a soffiarlo all’Inter. Dopo i primi problemi extra campo, l’islandese è rientrato pian piano in campo ma senza riuscire come detto a fare la differenza nei momenti clou.

