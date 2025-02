Calciomercato Fiorentina News: Wesley opzione per la trequarti

Il calciomercato Fiorentina sembra non fermarsi mai in questa sessione invernale, sono numerosi infatti gli acquisti che i viola hanno già portato a termine e ufficializzato in queste settimane e molti di questi fanno parte della zona offensiva di campo. Da qualche minuto è stato ufficializzato l’arrivo a Firenze di Nicolò Zaniolo che lascia quindi l’Atalanta che gira il suo accordo di prestito con il Galatasaray, il ragazzo non aveva mai convinto troppo Gasperini che pur puntandoci più di una volta era stato deluso principalmente dagli atteggiamenti esterni alla prestazione sportiva nel rettangolo di gioco, come ad esempio nell’esultanza troppo veemente sotto i suoi tifosi dopo i gol contro la Roma, sua ex squadra, e Cagliari.

La Fiorentina però sembra non essere appagata e sta quindi sondando il terreno per portare in Italia Wesley, esterno offensivo brasiliano classe 2005 che milita in Arabia Saudita nell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo dove è arrivato quest’anno per 18 milioni dal Corinthias e con cui ha giocato solo 10 partite realizzando 1 gol e 2 assist, il talento del brasiliano è indiscutibile e la giovane età fa sperare in una ripresa della sua crescita nonostante il campionato poco competitivo in cui milita attualmente. Nonostante la Saudi Pro League abbia alzato a 10 il numero massimo di stranieri in rosa la competizione per Wesley è molta forse troppa motivo per cui l’Al Nassr potrebbe decidere di cederlo.

Calciomercato Fiorentina News: Dany Mota opzione se parte Riccardo Sottil

Il calciomercato Fiorentina poi potrebbe dover intervenire per ovviare alla partenza di uno dei suoi giocatori offensivi, uno di quelli più impiegato da Raffaele Palladino per la sua affidabilità in campo, Riccardo Sottil infatti è entrato nel mirino del Milan che dovrebbe coprire la possibile prossima partenza di Okafor in direzione Napoli e che avrebbe bisogno di un giocatore italiano per sistemare le sue liste, vista la partenza di Calabria in direzione Bologna. Le due squadre stanno trattando per un prestito secco fino a fine stagione con un’opzione di diritto di riscatto che però difficilmente verrà esercitata dai rossoneri.

Per sostituire Sottil, il calciomercato Fiorentina sarebbe tornato a bussare al Monza e dopo aver acquistato Colpani e Pablo Marì, e aver cercato di prendere anche Warren Bondo, i viola hanno chiesto la disponibilità per aver Dany Mota, il trequartista o esterno sarebbe perfetto per il sistema di gioco di Palladino, che conosce bene, e potrebbe andare a giocare sia dietro la punta, che come esterno, che all’occorrenza anche come riferimento ultimo dell’attacco in assenza di Moise Kean. Sembrerebbe però che il Monza abbia chiuso in maniera categorica al trasferimento ma la Fiorentina continuerà a provarci fino alle ultime ore di mercato.