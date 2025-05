CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, LA SITUAZIONE PER LA PANCHINA

Il calciomercato Fiorentina non è al momento una priorità dei Viola, questo va detto abbastanza chiaramente. Come stiamo raccontando per tutte le altre squadre, prima di tracciare le linee guida su acquisti e cessioni c’è bisogno di conoscere il nome del nuovo allenatore.

DIRETTA/ Fiorentina Inter Primavera (risultato finale 0-3): vincono i nerazzurri! (30 maggio 2025)

Come un fulmine a ciel sereno, dopo un rinnovo molto recente, Raffaele Palladino si è dimesso dall’incarico di allenatore dei toscani. Una decisione che ha preso alla sprovvista la Fiorentina che ora dovrà andare alla ricerca di un profilo importante per la stagione 2025/2026.

Il problema per i Viola è che non sono gli unici impegnati alla ricerca di un allenatore e questo complica di fatto i piani. Ad esempio piace Igor Tudor, ma la Juventus è reduce dai “no” di Conte, Gasperini e Allegri dunque potrebbe confermare il croato.

Calciomercato Fiorentina News/ Il rinnovo di De Gea è più vicino: i dettagli (30 maggio 2025)

Anche Maurizio Sarri è nei desideri della società gigliata, ma la Lazio per il dopo Baroni ha già contattato e incontrato l’ex allenatore proprio dei biancocelesti e della Juventus per un ritorno che aggiungerebbe tranquillità all’ambiente.

Ci sarebbe potuto essere un ritorno al passato anche a Firenze con Stefano Pioli, ma ad oggi è il favorito per sostituire all’Atalanta Gian Piero Gasperini, ormai prossimo tecnico della Roma. Insomma, non è l’estate migliore per cercare un tecnico.

Secondo Tuttosport, arrivati a questo punto, ci sarebbe due nomi liberi e che potrebbe accettare la corte della Fiorentina. Il primo è Francesco Farioli, dimesso dall’Ajax dopo il rocambolesco campionato perso ma comunque protagonista di un’ottima stagione.

Calciomercato Fiorentina News/ Anche i viola su Bijol, Fernandez nuovo esterno albiceleste (30 maggio 2025)

L’altro profilo porta a Daniele De Rossi. Già associato in passato alla panchina della Fiorentina, l’ex centrocampista e allenatore della Roma era stato esonerato la passata stagione, quando i capitolini scelsero prima Juric e poi Ranieri.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, DE GEA RESTA E PROLUNGA

Qualche novità sul calciomercato Fiorentina però c’è e riguarda il rinnovo di David De Gea. Il portiere spagnolo ha prolungato il proprio contratto con i Viola fino al 2028, un prolungamento che lo mette al sicuro dalle varie voci susseguite in questi giorni.

Infatti dall’addio di Palladino ad oggi ci sono stati diversi rumor di un vera e proprio fuggi fuggi in casa Fiorentina. Tra i nomi indicati come possibili partenti ci sono quelli dei due esterni titolari ovvero Gosens e Dodò.

Il tedesco è finito nel mirino della Roma dopo l’approdo in panchina di Gian Piero Gasperini, che lo ha avuto anche all’Atalanta. Il brasiliano invece è in scadenza nel 2027 e i toscani vogliono evitare di perderlo a zero tra un anno e mezzo.