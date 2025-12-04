Il calciomercato Fiorentina valuta il profilo di Diogo Leite per migliorare la difesa. Mads Hermansen il futuro della porta

Calciomercato Fiorentina News: Mads Hermansen il futuro della porta viola

Le aspettative di inizio stagione per i viola vedevano la squadra dover combattere per un posto nella prossima Europa League dopo una sessione estiva dei trasferimenti che ha portato numerosi nuovi calciatori, la situazione attuale però è molto diversa visto che la squadra di Firenze è negli ultimi tre posti della classifica.

Il calciomercato Fiorentina nel mese di gennaio dovrà quindi riuscire a risolvere i problemi della rosa e cercare di soddisfare il più possibile le richieste di Paolo Vanoli per aiutarlo a portare la squadra verso la salvezza.

Questa stagione di grossa difficoltà poi potrebbe portare alcuni giocatori, i più importanti, a scegliere di chiedere la cessione per andare in una squadra con obiettivi più alti e che possano garantire la partecipazione ad una coppa europea, e tra questi potrebbe esserci il portiere titolare David De Gea.

In caso l’ex numero uno del Manchester United chieda la cessione i viola avrebbero già individuato il futuro della porta, ovvero il venticinquenne danese del West Ham Mads Hermansen, il suo valore attuale è di 20 milioni ma nel caso di retrocessione degli hammers potrebbe abbassarsi.

Calciomercato Fiorentina News: Diogo Leite per sistemare la difesa

Dove invece il calciomercato Fiorentina vorrà operare nell’immediato è la difesa che in questa prima parte dell’anno è stata il reparto meno efficiente della squadra e quello con maggiori difficoltà, con la difesa a 3 di Vanoli poi è necessario allungare le scelte a sua disposizione.

Il primo obiettivo della dirigenza toscana è il ventiseienne portoghese Diogo Leite di proprietà dell’Union Berlino con cui quest’anno ha giocato tutte le partite a disposizione, la sua valutazione è di 15 milioni ma il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe portare i viola a spendere una cifra molto più bassa.

In alternativa all’ex difensore del Porto la Fiorentina potrebbe puntare su un giocatore che già conosce il campionato italiano e soprattutto la cui spesa d’acquisto sarebbe nettamente inferiore, così da avere a disposizione una parte maggiore di budget per eventuali acquisti in altre zone di campo.

Il giocatore in questione sarebbe il ventisettenne polacco Przemyslaw Wisniewski che gioca nello Spezia e che lo scorso anno è stato tra i migliori giocatori della Serie B, ma che quest’anno sta trovando molte più difficoltà come tutta la squadra ligure, il suo costo quindi si aggirerebbe sui 2 milioni.