Il calciomercato Fiorentina è quasi tutto legato al futuro di Moise Kean e alla clausola che vede molti club interessati. Ma non solo questo.

Il futuro del calciomercato Fiorentina è senza dubbio legato alla clausola di 52 milioni sul quale pende il futuro del centravanti viola Moise Kean. Parliamo di un profilo molto interessante e che ha grande mercato, e allo stesso tempo però va sottolineato che anche lo stesso giocatore è ancora indeciso sul da farsi.

Nelle ultime settimane si è parlato molto delle sirene arabe nei suoi confronti ma al momento il giocatore non sembra intenzionato a provare questa nuova avventura in Saudi Pro League, si valuta alternative e occhio ai colpi di scena ma nelle ultime ore sono spuntati due nuovi club sul giocatore, due storici club europei. Prima si era parlato di Napoli ma ora invece Kean è finito nel mirino di Galatasaray e Manchester United.

Il club turco pensa a Kean nell’eventualità non vada a buon fine la trattativa con Osimhen che ha una clausola di 75 milioni e un ingaggio molto più alto. Kean rappresenterebbe un nome intrigante e per questo si valuta quest’opportunità, più difficile invece i Red Devils che pensano al giocatore ma che intanto hanno diversi nomi messi nel proprio mirino.

Calciomercato Fiorentina news, cambia tutto per Dodò

Se il club è ancora in attesa per Kean il calciomercato Fiorentina potrebbe prendere una strada a sorpresa per il brasiliano Dodò, dato sul piede di partenza. Il giocatore è infatti stato accostato ad Inter e Juventus ma nelle ultime ore sembrerebbero essersi appianate le divergenze ed ora si parla addirittura di possibile rinnovo del giocatore.

La Fiorentina crede molto in Dodò e poi al momento il club ha altre priorità tra centrocampo ed attacco. A centrocampo occhio a nomi a sorpresa dall’estero mentre in attacco – al di là della questione Kean – tiene banco Sebastiano Esposito che potrebbe essere il colpo del club gigliato e la Fiorentina ci pensa davvero.

Esposito ha solo un anno di contratto con l’Inter ed è destinato a partire, la Fiorentina ha già avuto contatti con il suo agente ed il club è pronto cosi a chiudere, il club gigliato ha offerto 6 milioni e 1 di bonus mentre l’Inter ne chiede 8 ma la sensazione è che le parti siano davvero vicine a chiudere, l’affare è in dirittura d’arrivo.