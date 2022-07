CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Dodò e Milenkovic in stand by, concorrenza per Rizzo

Calciomercato Fiorentina news, il punto su Milenkovic e Dodò

La Fiorentina è una delle società più attive in questa sessione di calciomercato estivo avendo anche già messo a segno diversi colpi in entrata. Il prossimo a vestire la maglia viola dovrebbe essere il difensore Dodò, in arrivo dallo Shakhtar Donetsk. Come ricordato da Tuttosport, i toscani hanno raggiunto l’intesa con gli arancioneri ma bisogna ancora liberare un posto da extracomunitario per poter abbracciare effettivamente il brasiliano e l’indiziato a lasciargli spazio rimane Erick Pulgar, accostato ai brasiliani del Flamengo.

Detto delle operazioni per potenziare l’organico, dall’altro lato i gigliati tentano anche di trattenere i loro elementi migliori come Nikola Milenkovic. Il direttore generale Joe Barone non ha nascosto l’intenzione di prolungare il contratto del serbo che però sarebbe finito nel mirino di Inter, Juventus e Napoli nell’ottica di sostituire rispettivamente Milan Skriniar, Matthij De Ligt e Kalidou Koulibaly.

Calciomercato Fiorentina news, concorrenza per il giovane Rizzo

La Fiorentina è da sempre uno dei club maggiormente interessate ai giovani calciatori di talento ed anche in questa finestra di calciomercato c’è un profilo che piace molto ai toscani, ovvero quello di Matteo Rizzo. Diciassettenne di proprietà della Pro Vercelli, se la Fiorentina vorrà mettere le mani sul classe 2004 dovrà però fare i conti con la Juventus, altra squadra attenta al settore giovanile.

