CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Dodò in arrivo mercoledì, via Pulgar e Kokorin

Calciomercato Fiorentina news, Dodò resta in attesa di un posto libero

La Fiorentina si è mossa parecchio e bene fino a questo momento per quanto riguarda la finestra di calciomercato estivo. I dirigenti del club viola non sembrano però volersi fermare e, come emerso nelle scorse settimane, hanno praticamente messo le mani sul brasiliano Dodò, in arrivo dallo Shakhtar Donetsk. Nonostante l’intesa raggiunta con il calciatore e la società ucraina, con cui la burocrazia potrebbe subire qualche ritardo a causa della guerra ancora in corso, c’è ancora un aspetto da sistemare.

I toscani hanno infatti bisogno di liberare una casella da extracomunitario per poter accogliere ufficialmente Dodò, per il quale i rumors riportano addirittura della possibilità di svolgere le visite mediche già nella giornata di mercoledì. L’indiziato principale a cedere il posto al difensore classe 1998 è senza dubbio Erick Pulgar ed il cileno sarebbe seguito con grande interesse dal CSKA di Mosca ed anche il Flamengo.

Calciomercato Fiorentina news, Kokorin potrebbe restare fino a gennaio

Detto di Pulgar, ci sono anche altri calciatori che dovrebbero salutare la Fiorentina in questo calciomercato. Uno di questi è senz’altro il trentunenne russo Aleksandr Kokorin, sotto contratto fino al giugno del 2024 e dato in partenza già nella passata sessione di gennaio. Il giocatore, secondo le indiscrezioni, starebbe rifiutando la possibilità di rescindere il contratto con l’intenzione di partire poi nella prossima finestra invernale.

