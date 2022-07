CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Dodò ormai ad un passo, Jovic e Gollini si presentano

Calciomercato Fiorentina news, Dodò atteso la prossima settimana

La dirigenza della Fiorentina è una delle società che si sta muovendo di più in questa prima parte della finestra di calciomercato estivo. I diversi colpi in entrata sin qui messi a segno dai viola saranno funzionali all’organico da mettere a disposizione di mister Vincenzo Italiano per ripetere e migliorare gli ottimi risultati raggiunti nel corso della passata stagione ed in quest’ottica il prossimo elemento che dovrebbe trasferirsi in Toscana è il brasiliano Dodò.

Difensore proveniente dalla Shakhtar Donetsk, lo stesso Dodò avrebbe spinto con gli arancioneri per il trasferimento a Firenze nonostante la trattativa sia ormai in corso da almeno un paio di settimane. La burocrazia rappresenta certamente un problema vista la guerra in Ucraina ma l’operazione, come riporta La Nazione, dovrebbe in ogni caso andare in porto per 15 milioni di euro più tre di bonus. Quel che è certo è che la Fiorentina dovrà comunque liberare uno slot da extracomunitario ed in questo senso l’indiziato a partire rimane Erick Pulgar.

Calciomercato Fiorentina news, le parole di Jovic e Gollini

Il calciomercato della Fiorentina sta entusiasmando i tifosi viola specialmente dopo gli arrivi di Luka Jovic dal Real Madrid e di Pierluigi Gollini dall’Atalanta. In conferenza stampa l’attaccante ieri ha dichiarato: “E’ n grande piacere essere qui e sono lieto di vestire questa maglia. Molti giocatori dai Balcani sono venuti a giocare qui e questo mi ha dato una spinta. Ci sono giocatori serbi che mi stanno aiutando e io sono pronto per dare tutto rispondendo alle richieste dell’allenatore. Il numero 7 l’ho scelto perché non c’erano altri numeri che mi piacevano. E’ la prima volta che lo indosso e spero che porti fortuna. Mi ispiro a Cristiano Ronaldo e spero di fare bene come lui ha fatto in Italia.” Il portiere invece oggi ha spiegato: “Il mio addio all’Atalanta non è stato per scelta tecnica ma solo per i problemi personali con una persona. Ho dimostrato tutto sul campo. Sono il portiere italiano che ha maggiori presenze in Europa negli ultimi anni. Mi porterò sempre nel cuore le persone di Bergamo e la famiglia Percassi. Sono cinque anni che gioco in Europa con continuità e ci siamo sempre qualificati in Champions. Sono in Nazionale da tre anni e il mio valore l’ho dimostrato e sono qua per confermare il mio valore.”

