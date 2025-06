CALCIOMERCATO FIORENTINA, DODÒ CONTESO

Il calciomercato Fiorentina deve cercare di trattenere Dodò. L’esterno brasiliano, al netto di qualche sfortunato infortunio, ha giocato probabilmente la sua miglior stagione da quando è a Firenze con prestazioni da top player del campionato.

Il suo contratto scade nel 2027 e al momento non c’è stato alcun dialogo per prolungarlo, preoccupando un po’ i tifosi Viola. Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe quantomeno segnato il suo nome nella lista dei desideri.

Il brasiliano ha contribuito a 5 reti con altrettanti assist dopo che nel 2022/2023 si era fermato a 1 gol e 3 passaggi vincenti. Su di lui ci sono anche diverse squadre estere, non solamente i bianconeri, ma l’obiettivo della dirigenza toscana è quello di proseguire insieme.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, SI PUNTA SU FORTINI

Il calciomercato Fiorentina ha già deciso il futuro di un suo giovane molto interessante. Ci riferiamo a Nicolò Fortini, classe 2006 reduce da un’ottima prestazione in prestito alla Juve Stabia in Serie B dov’è arrivato fino ai playoff promozione.

Naturalmente diverse squadre si sono mosse per cercare di assicurarsi il giocatore in prestito, ma nulla da fare: come riporta La Gazzetta dello Sport, a Firenze c’è intenzione di puntare fortemente su di lui sin da subito.

In tutto ciò non va dimenticato che la Fiorentina è ancora alla ricerca del proprio allenatore poiché Raffaele Paladino, dopo il rinnovo in tempi recenti, si è dimesso. Il nome in pole position è sempre quello di Stefano Pioli, ma ci vorrà tempo.