CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Dragowski per Pedrosa, i sostituti di Milenkovic

Calciomercato Fiorentina news, Kumbulla o Le Normand per Milenkovic

La Fiorentina è una delle società maggiormente attive in questa prima parte della sessione di calciomercato estivo. I viola hanno completato diversi acquisti importanti come quelli di Jovic e Gollini e ne stanno completando altri come ad esempio quello di Dodò, il quale aspetta che si liberi un posto da extracomunitario. I toscani devono infatti anche vendere in questi mesi di trattative e tra i possibili partenti c’è anche Nikola Milenkovic, finito nel mirino di Inter, Juventus, Napoli e Milan.

Il serbo fa gola a diversi club che potrebbero a loro volta cedere dei difensori importanti come Skriniar al PSG, De Ligt al Bayern Monaco, Koulibaly alla Juve senza dimenticare l’addio ai rossoneri di Romagnoli a parametro zero. Al fine di rimpiazzare il serbo, i gigliati avrebbero preso in considerazione il profilo di Robin Le Normand della Real Sociedad mentre sembra più complicata la pista riguardante Marash Kumbulla della Roma.

Calciomercato Fiorentina news, scambio tra Dragowski e Pedrosa

La Fiorentina è dunque impegnata su più fronti in questa finestra di calciomercato. Nella lista dei calciatori pronti a salutare l’Artemio Franchi c’è il nome di Bartłomiej Drągowski, ventiquattrenne polacco sotto contratto fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la squadra che potrebbe essere interessata all’estremo difensore sarebbe l’Espanyol ed i viola avrebbero intenzione di proporre agli spagnoli uno scambio alla pari con il terzino Adrià Pedrosa, pure lui in scadenza tra un anno.

