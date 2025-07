Calciomercato Fiorentina News, non solo l'ex Napoli: il club toscano pensa anche agli innesti di Lindelof e Calabria in difesa (2 luglio 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, INSIGNE IN VIOLA?

Il calciomercato Fiorentina potrebbe riaccogliere in Italia Lorenzo Insigne. L’ex numero 24 del Napoli ha lasciato il capoluogo campano dopo 434 partite condite da 122 gol e 95 assist prima di accasarsi in Canada, al Toronto. In MLS però non si è trovato benissimo, specialmente nella parte finale con i tifosi che invocavano la sua cessione. Alla fine Insigne ha lasciato a parametro zero la società canadese e ora può essere acquistato a parametro zero.

I Viola ci pensano: Pioli vorrebbe aumentare la qualità del suo attacco con il 34enne che conosce bene la Serie A. Su di lui però c’è anche il Parma che starebbe pensando di convincere il trequartista. Seguiranno aggiornamenti.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IDEA LINDELOF A ZERO

Il calciomercato Fiorentina sta sondando anche altre due piste, questa volta per in difesa. Il primo è Lindelof, difensore svedese ex Manchester United che potrebbe essere convinto dalle parole del suo ex compagno De Gea. Si tratterebbe di un acquisto di grande esperienza come dimostrano le 284 presenze con i Red Devils e le 73 con il Benfica, squadre con cui ha disputato sia la Champions League sia l’Europa League. Ora Lindelof è svincolato.

Inoltre ci sarebbe Calabria che interessa particolarmente in virtù del suo ottimo rapporto con Stefano Pioli, allenatore che ha già avuto nella sua esperienza al Milan. Inoltre aggiungerebbe un’altra freccia nell’arco degli esterni viola.