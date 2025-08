Il calciomercato Fiorentina vede il club toscano poter attuare una rivoluzione in difesa. Dopo Dodò il club valuta un altro possibile nome in uscita.

Calciomercato Fiorentina News, si lavora per difesa e centrocampo

Il calciomercato Fiorentina vede la squadra di Pioli al lavoro in primo luogo per blindare i perni del club, la squadra toscana sta lavorando in questi giorni al rinnovo di Kean e filtra ottimismo per trovare l’accordo definitivo. Dopo Kean sarà il turno di Mandragora con la formazione toscana che vuole blindare il giocatore e rispondere agli ultimi rumors di mercato.

Intanto dopo aver chiuso il colpo Sohm la Fiorentina lavora al mercato e vuole aiutare la squadra, il club segue con interesse diversi profili e ascolta le indicazioni del proprio tecnico. Serve qualche altra cosa per il centrocampo e la Fiorentina sarebbe pronta a presentare un’offerta per il giovane centrocampista del Motherwell Lee Miller, profilo molto interessante e ambito da diversi club.

Secondo quanto riporta Footitalia il giocatore è una richiesta esplicita di Stefano Pioli e può partire alla cifra giusta, il giocatore piace e non poco e potrebbe partire per poco meno di 8 milioni di euro. Su Miller c’è il forte pressing di Udinese e Como ma ora la formazione toscana è pronta a sbaragliare la concorrenza, è asta per la difesa.

Calciomercato Fiorentina, occhio al futuro di Comuzzo

Il calciomercato Fiorentina potrebbe vedere sorprendenti novità riguardo il difensore Pietro Comuzzo, pilastro della difesa viola. Il club toscano ha blindato il giocatore a gennaio respingendo le sirene di mercato da Napoli ma ora le cose potrebbero cambiare e nelle ultime ore Comuzzo sarebbe finito nel mirino di alcuni club di Premier League.

Comuzzo viene valutato oltre 30 milioni di euro e alla giusta cifra può partire, sul giocatore ci sono Leeds e soprattutto Nottingham Forrest ma il giocatore piace anche al Milan e – in caso di cessione di Malick Thiaw al Newcastle – Tare potrebbe decidere di fare una nuova offerta per il giocatore, occhio quindi al possibile affare e in casa viola si guardano ai possibili sostituti.

Come riporta Firenzeviola piace molto Ko Itakura, profilo interessante di proprietà del Borussia Moenchengladbach ma attenzione anche a piste alternative e tra queste c’è anche l’ex Manchester United Victor Lindelof, giocatore attualmente svincolato e che in passato piaceva molto ad Inter e Milan.