Calciomercato Fiorentina News: l'attaccante ex Roma e Inter vestirà la maglia Viola, superata la concorrenza del Bologna di Italiano (16 giugno 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, ECCO DZEKO!

Il calciomercato Fiorentina mette al sicuro un nuovo colpo. Si tratta di Edin Dzeko, ex attaccante di Roma e Inter tra le altre, che dopo l’esperienza in Turchia al Fenerbahce ritornerà nel Belpaese per vestire la casacca Viola.

La Fiorentina è vicinissima all’accordo con il giocatore con un contratto annuale da 1,5/1,8 milioni di euro di stipendio netto a stagione. Insieme al gigante bosniaco arriverà anche Stefano Pioli come nuovo allenatore del club.

Dzeko in Serie A ha segnato la bellezza di 107 reti e fornito 50 assist in 268 partite. La migliore stagione rimane quella delle 29 gol e 12 passaggi vincenti in 37 gare con la Roma nel 2016/2017, il secondo anno dopo quello molto sottotono.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, OSTIGARD: NODO INGAGGIO

Il calciomercato Fiorentina non si ferma all’attacco, ma guarda anche alle opportunità che ci sono per la difesa. Blindati Comuzzo e Ranieri che non si sposteranno dalla Toscana, i dirigenti viola hanno individuato un altro profilo.

Si tratta di Leo Ostigard, norvegese con un passato al Genoa e Napoli in Italia e che ha svolto l’ultimo anno in prestito all’Hoffenheim, ma che è di proprietà dal Rennes. Secondo L’Equipe, il problema resta però l’ingaggio che percepisce il difensore.

Ostigard infatti guadagna tre milioni di euro, una cifra troppo alta sia per il Rennes proprietario del cartellino sia per la Fiorentina. Andrà dunque convinto il giocatore, oltre naturalmente alla società rossonera di Francia che comunque è d’accordo a cederlo.