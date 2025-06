Calciomercato Fiorentina News: il calciatore arriva dal prestito con l'Empoli. Ora tornerà in Toscana, ma con la maglia Viola addosso (23 giugno 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, CHIUSO VITI

Il calciomercato Fiorentina sta per chiudere un altro colpo. Mattia Viti, difensore del Nizza reduce dal prestito all’Empoli, tornerà in Italia per vestire la maglia Viola. È il secondo colpo italiano dopo quello ormai quasi definito di Fazzini.

Il calciatore arriverà in prestito, ma nell’accordo è presente una clausola di diritto di riscatto a 5 milioni di euro che potrà essere esercitata al termine della stagione 2025/2026. In caso di riscatto, si attiverebbe anche il 10% sulla futura rivendita.

Calciomercato Fiorentina News/ Gudmundsson, ballano milioni: meglio un baby del Napoli!

Viti ha disputato 30 partite nella passata stagione segnando anche una rete. Si è trattata della seconda parentesi in prestito da quando veste la maglia del Nizza. Infatti nel 2023/2024 prese parte a 15 partite del Sassuolo.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ECCO LA DIFESA

Il calciomercato Fiorentina non finisce qui. Si pensa a due cessioni in prestito proprio in difesa ovvero Valentini e Moreno, in modo tale da permettere ai due calciatori di accumulare minuti in prestito, preferibilmente in Serie A.

Calciomercato Fiorentina News/ Si punta un centrocampista del Bologna (21 giugno 2025)

A questo punto, con l’arrivo di Viti, Stefano Pioli avrà a disposizione Comuzzo, il capitano Ranieri, Pablo Mari e Pongracic, raggiungendo così il numero ideale secondo l’ex tecnico del Milan e dell’Al Nassr per organizzare il reparto arretrato.

Altre trattative, Gudmundsson non verrà riscattato per 17 milioni. Le strade sono due con il Genoa che vuole cederlo definitivamente (Roma, Bologna e Milan su di lei) oppure con il prolungamento del prestito dell’islandese.