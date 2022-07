CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Ecco Dodò, c’è Perr Schuurs se parte Nikola Milenkovic

Calciomercato Fiorentina news, attesa per l’ufficialità di Dodò

La Fiorentina si è mossa parecchio, e bene, in questa prima parte della sessione estiva di calciomercato ma le operazioni per sistemare l’organico a disposizione di mister Vincenzo Italiano non sono di certo finite qui. Intorno all’ambiente dei viola si respira infatti un’aria di grande attesa riguardo all’ufficialità dell’acquisto di Dodò, difensore brasiliano in arrivo dallo Shakhtar Donetsk. Dopo un paio di settimane di trattativa, l’affare si è sbloccato ed ora bisogna completare solo gli ultimi aspetti burocratici.

La guerra in Ucraina sembrava poter rallentare questa operazione che è stato comunque completata dalle due società e nella giornata di ieri il ventitreenne ha svolto le visite mediche di rito presso la clinica di Villa Stuart. Come riporta FirenzeViola.it, il terzino destro è arrivato presso il ritiro di Moena dove si trova la squadra per aggregarsi al gruppo e conoscere i nuovi compagni. Nel frattempo la Fiorentina ha annunciato l’arrivo di Dodò in maniera simile a quanto accaduto con Gollini e Jovic: invece di Holly e Benji sui social però in questo caso i viola hanno usato un’immagine di Dodò, il pupazzo protagonista del programma televisivo ‘L’albero azzurro’ in onda sulla Rai.

La Fiorentina oltre a pensare alle mosse di calciomercato in entrata deve però anche pensare a Nikola Milenkovic, cercato da diverse squadre. L’Inter e la Juventus vorrebbero accaparrarselo ma solo i bianconeri vorrebbero soddisfare la richiesta di 15 milioni di euro formulata dai toscani. Come riporta Sky Sport, in caso di addio del centrale serbo i gigliati si metterebbero a trattare Perr Schuurs con l’Ajax per provare ad aggiudicarsi il ventiduenne olandese.

