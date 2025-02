CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, LA FORMULA PER FAGIOLI

il calciomercato Fiorentina prova a sferrare l’uttimo colpo in extremis: palladino vuole Dany Mota per sostituire Sottil venduto al Milan. Difficile andare a dama in pochi minuti. Discorso diverso per quella che sarà l’ultima operazione di calciomercato Fiorentina: ufficiale l’acquisto di Nicolò Fagioli. Il centrocampista arriverà della Juventus in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione europea della Viola per 19 milioni totali tra prestito e riscatto.

La divisione vede 2.5 milioni per averlo a disposizione da febbraio a giugno, 13.5 per il riscatto vero e proprio e 3 di bonus. Come detto, il passaggio definitivo avverrà tramite qualificazione anche solo in Conference League.

Insomma non ci sono troppi dubbi sul fatto che l’ex Cremonese si sia appena legato a lungo termine con la società gigliata. Su di lui c’era forte il Marsiglia, complice la stima di Roberto De Zerbi nei confronti dello stesso Fagioli.

Poi però il club francese ha virato su Bennacer del Milan e mentre i rossoneri chiudevano l’affare Bondo dal Monza, in una sorta dei più classifica degli effetti domino del mercato, la Fiorentina ha accelerato per Fagioli ritrovandosi la strada libera.

L’altra squadra che sembrava poter fare un tentativo per il giocatore era la Lazio, complice la doppia trattativa saltata nella zona nevralgica del campo prima con Casadei (andato al Torino) e successivamente con Fazzini, rimasto a Empoli. I biancocelesti però in giornata avevano chiuso Reda Belahyane, centrocampista del Verona.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, RAFA MIR AL POSTO DI SOTTIL

Il calciomercato Fiorentina aggiunge l’ennesimo innesto a centrocampo, di certo il ruolo più puntellato da Comisso in questa sessioni. Infatti erano già arrivati Folorunsho dal Napoli, Ndour dal PSG e Zaniolo dall’Atalanta.

L’ex Roma però non è da intendere come un vero e proprio acquisto per il centrocampo dato che potrebbe agire come riserva di Kean, da falso nove, dato che non è stata comprata nessuna punta di riserva come alternativa a Moise.

Si sta però facendo un tentativo last minute per quanto concerne Rafa Mir. Anche in questo caso c’è però bisogno di far luce sul motivo: Sottil infatti è prossimo a firmare con il Milan e dunque mancherebbe un esterno di fantasia.