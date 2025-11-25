Il calciomercato Fiorentina tratta con Dodo per il rinnovo o la cessione. Nicolò Fagioli messo alla porta dalla società

Calciomercato Fiorentina News: Nicolò Fagioli fuori dal progetto viola

La situazione di classifica dei viola continua ad essere preoccupante e uno dei motivi delle difficoltà che stanno vivendo in questa stagione è senza dubbio la sessione di trasferimenti estiva che ha portato tanti nuovi giocatori senza però andare ad aumentare il livello della rosa, ma anzi andando a creare più confusione.

Il calciomercato Fiorentina quindi nella sessione invernale cercherà di sfoltire la rosa e liberarsi di tutti quei calciatori che hanno trovato poco spazio fino a questo momento e che continueranno ad averne poco anche nel resto della stagione.

Il primo indiziato a partire è il centrocampista classe 2001 Nicolò Fagioli che nonostante un maggiore minutaggio rispetto alla scorsa stagione non sembra dare grosse sicurezze, per lui si parla di un addio a titolo definitivo in direzione della Lazio che ha proposto uno scambio alla pari con Mondas.

Il portiere greco infatti vuole lasciare i biancocelesti per il rapporto difficile con Sarri ma vorrebbe andare in una piazza dove avrebbe l’opportunità di giocare, cosa che a Firenze non avrebbe, a meno di una cessione clamorosa di De Gea a stagione in corso.

Calciomercato Fiorentina News: Dodo può lasciare se non rinnova

Un’altra cessione che potrebbe essere costretto a fare il calciomercato Fiorentina è quella del ventisettenne brasiliano Dodo, il terzino infatti si sta avvicinando alla scadenza del suo contratto e nel caso in cui esprima la sua volontà di non continuare a vestire la maglia viola verrà ceduto per evitare di perderlo a parametro zero.

Il suo valore attuale poi è vicino ai 30 milioni, cifra che i viola potrebbero reinvestire totalmente per andare a prendere un giocatore in quella zona di campo o andare a puntellare le zone di campo dove la squadra pecca di qualità, come la difesa.

Proprio per quel reparto infatti la dirigenza della Fiorentina ha messo gli occhi su un giovane talento del calcio verdeoro, il ventiduenne David Ricardo di proprietà del Botafogo con cui quest’anno ha giocato 27 partite tra campionato brasiliano e Copa Libertadores, riuscendo anche a fornire un assist e realizzare un gol.

Il suo prezzo non sarebbe per niente elevato, solo 5 milioni e darebbe inoltre una nuova possibilità come braccetto di sinistra, per le sue caratteristiche poi può essere schierato anche come terzino in un ipotetico ritorno alla difesa a 4 di Vanoli.