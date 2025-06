Calciomercato Fiorentina news: indiscrezioni ed ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Attesa per l'ufficialità del bosniaco 20 giugno

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ECCO DZEKO MA OCCHIO A KEAN

Il calciomercato Fiorentina sta completando un’operazione in entrata con il tesseramento di Edin Dzeko. Il trentanovenne sta dunque tornando in Italia dopo aver vissuto una breve avventura in Turchia con il Fenerbahce allenato da José Mourinho. Il bosniaco non ha troato l’intesa con i gialloneri per un eventuale rinnovo del contratto in scadenza fra qualche giorno, più precisamente il 30 giugno del 2025.

Nella giornata di ieri Dzeko ha svolto le visite mediche di rito presso la clinica Villa Stuart di Roma e l’annuncio ufficiale del suo arrivo in maglia viola dovrebbe però essere reso ufficiale soltanto a partire dal primo di luglio, quando scadrà appunto il termine del rapporto lavorativo con i turchi e si aprirà anche la sessione di trattative estiva.

Grazie ai 21 gol ed agli 8 assist siglati in 53 presenze totali nel 2024/2025, Dzeko ha convinto un’altra società italiana a puntare ancora su di lui nonostante sia prossimo ai quarant’anni. L’ex Roma ed Inter firmerà fino a giugno del 2026 con opzione per un altro anno a 1,8 milioni di euro di stipendio percepito. I gigliati potrebbero però perdere il loro migliore attaccante se le voci riguardanti la partenza di Moise Kean verranno effettivamente confermate.

La permanenza di Kean a Firenze sarà definita nei primi quindici giorni del mese di luglio, e cioè quando sarà valida la clausola rescissoria da 52 milioni di euro pattuita col calciatore ed il suo entourage. Sulle sue tracce si registra la presenza degli arabi dell’Al-Qadsiah, quella del Manchester United e pure del Milan. Se le prime due società potrebbero anche coprire il costo dell’operazione, i rossoneri puntano invece sulla presenza di mister Massimiliano Allegri in panchina, il quale ha dimostrato di stimare moltissimo Kean durante il loro periodo alla Juventus.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SI TRATTA PER FAZZINI

L’attacco non è però il solo a preoccupare i pensieri della dirigenza viola se si parla di calciomercato Fiorentina. Secondo quanto emerso in questi giorni infatti, i toscani avrebbero messo nel mirino un centrocampista che milita nella Nazionale italiana Under 21, ovvero Jacopo Fazzini dell’Empoli. Sotto contratto con gli azzurri fino a giugno 2027, Fazzini nell’anno della retrocessione in Serie B con i suoi ha siglato sei reti e fornito un assist in ventidue presenze tra campionato e Coppa Italia.

Il classe 2003 è nato a Massa ed è stato promosso in prima squadra dopo essersi fatto strada all’interno del settore giovanile empolese. La Fiorentina, secondo le voci più recenti, potrebbe aggiudicarselo versando dieci milioni di euro nelle casse dei corregionali, specie se lo stesso dovesse prendere la decisione di accettare quest’offerta o comunque di non voler proseguire la carriera vivendo una stagione in Serie B. I discorsi sono in ogni caso rimandati al termine dell’Europeo Under 21 a cui Fazzini sta prendendo parti con gli Azzurrini.