Calciomercato Fiorentina News: Moise Kean alla porta, il suo sostituto

L’eliminazione dalla Conference League e il mancato raggiungimento di un posto in Europa anche nella prossima stagione possono essere uno spartiacque per il futuro della squadra di Raffaele Palladino che dovrà scegliere ora se trattenere o meno i suoi top player, ma quindi anche i giocatori che guadagnano di più in rosa e quelli con più valore di mercato. Il calciomercato Fiorentina si muoverà quindi principalmente in uscita per poi capire cosa sarà necessario fare anche in entrata per provare a tornare il prossimo anno a giocarsi una competizione europea, che sia la Conference League o l’Europa League.

Il primo dei giocatori del calciomercato Fiorentina che rischia di salutare è Moise Kean, per l’ex attaccante della Juventus è stata la stagione della consacrazione e anche grazie al lavoro di Raffaele Palladino ha dimostrato di poter essere un attaccante da top club in Italia e anche all’estero, è infatti secondo nella classifica marcatori con 17 gol realizzati in 30 partite. La probabilità che possa lasciare Firenze è altissima visto il mancato raggiungimento dell’Europa ma la sua cessione porterà molti milioni nelle casse dei viola visto che arriverà solo in caso di pagamento della clausola rescissoria da 52 milioni, il suo sostituto potrebbe quindi essere Krstovic che però interessa a molte squadre italiane.

Calciomercato Fiorentina News: la situazione dei riscatti e dei prestiti

Il calciomercato Fiorentina dovrà poi decidere cosa fare con i riscatti di Albert Gudmundsson e Andrea Colpani, i due trequartisti non hanno offerto grandi prestazioni in questa stagione, soprattutto se paragonate alla scorsa che invece li aveva messi in mostra come due delle migliori e più grandi sorprese della Serie A. Per l’ex Monza i viola dovrebbero sborsare altri 14 milioni che si aggiungerebbero ai 4 di prestito oneroso già pagati, difficile che possa succedere senza uno sconto, mentre per l’ex Genoa ai 10 milioni già spesi per il prestito mancano ancora 17 milioni, l’intenzione sarebbe quella di trattenere l’islandese ma ad altre cifre.

Certi sono poi i ritorni di Adli al Milan, di Zaniolo al Galatasaray e di Folorunsho al Napoli che non hanno convinto società e allenatore e che potrebbero essere sostituiti facilmente da giocatori già presenti in rosa o di ritorno dal prestito. Il primo calciatore che sarebbe riaccolto a braccia aperte dalla dirigenza viola è Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002 che ha passato la stagione in prestito al Monza dove ha giocato 32 partite trovando anche 1 gol, c’è poi da capire la situazione di Christian Kouamé che in caso di mancata salvezza dell’Empoli tornerà sicuramente a Firenze e potrebbe essere trattenuto come arma per l’attacco.