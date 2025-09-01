Il calciomercato Fiorentina è focalizzato sulle cessioni di Lucas Beltran e Antonin Barak per alleggerire la rosa

Calciomercato Fiorentina News: Antonin Barak sceglie la Serie B

La rosa a disposizione di Stefano Pioli è molto profonda, forse troppo ed è per questo che il calciomercato Fiorentina in questo ultimo giorno a disposizione sta cercando di chiudere il numero maggiore possibile di cessioni per quei giocatori che ormai non fanno più parte della squadra e che potrebbero anche creare un piccolo budget per tornare su qualche nuovo acquisto.

Calciomercato estero News/ Isak e Guehi doppio colpo Liverpool, Donnarumma da Guardiola (1 settembre 2025)

Dove i viola hanno sicuramente un’eccessiva abbondanza è il reparto offensivo dove in questi mesi sono stati aggiunti due attaccanti come Dzeko e Piccoli e sono stati recuperati giocatori come Sabiri.

Chi invece non ha convinto Pioli è ancora Antonin Barak che dopo il prestito in Turchia al Kasimpasa la Fiorentina spera di riuscire a cedere a titolo definitivo per liberarsi del suo ingaggio, che è solo un peso per le casse della società, il trentenne ceco è stato offerto a diverse squadre ma alla fine l’unica che è sembrata davvero interessata è stata la Sampdoria.

Calciomercato Milan News/ Retroscena Joe Gomez: accordo trovato, ma il Liverpool... (oggi 1 settembre 2025)

Il trequartista dovrebbe quindi ora trovare un accordo per la rescissione consensuale del suo contratto per poi scendere di categoria e con il suo talento aiutare a far tornare i blucerchiato in Serie A.

Calciomercato Fiorentina News: Lucas Beltran verso la Spagna

La seconda cessione che il calciomercato Fiorentina cercherà di completare è poi quella più difficile ma anche la più importante visto che potrebbe permettere l’entrata di una cifra non indifferente, il giocatore in questione è l’attaccante argentino di ventiquattro anni Lucas Beltran che ormai non ha più spazio nella squadra di Pioli.

Manuel Akanji all'Inter/ Calciomercato, è fatta per lo svizzero: le cifre dell'affare (oggi 1 settembre 2025)

Sul giocatore era stato forte l’interesse del CSKA Mosca che era riuscito a trovare un accordo con i toscani salvo però non riuscire a trovarla con il calciatore che ora potrebbe finire in Spagna a vestire la maglia del Valencia che vorrebbe offrire 15 milioni.

Altro giocatore che rischia di partire è il marocchino classe 2002 Amir Richardson che per trovare continuità nel gioco potrebbe accettare di essere girato in prestito in una delle neopromosse per poi tornare a Firenze pronto per giocarsi un posto da titolare nel centrocampo viola.

La squadra in questione è il Pisa che vuole aggiungere un giocatore capace di fare entrambe le fasi nel suo centrocampo e che possa anche aggiungere centimetri utili in situazioni di calci piazzati o per possibili inserimenti in area di rigore nelle azioni offensive.