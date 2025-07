Calciomercato Fiorentina news: il futuro di Moise Kean e Rolando Mandragora tiene banco fra le trattative di oggi, venerdì 4 luglio 2025

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: MOISE KEAN TRA L’OFFERTA VIOLA E LE SUGGESTIONI

Il futuro di due nomi importanti dei viola, cioè Moise Kean e Rolando Mandragora, tiene banco per il calciomercato Fiorentina oggi, venerdì 4 luglio 2025. Cominciamo dall’attaccante, che è il nome naturalmente di maggiore spicco, anche perché nella scorsa stagione Kean ha segnato 19 gol in campionato e 25 complessivi, di conseguenza sarà fondamentale scoprire se resterà a Firenze oppure no.

Di sicuro il calciomercato Fiorentina sta provando a trattenerlo ed infatti è sui giornali l’offerta da parte della società gigliata, che per trattenere Moise Kean in riva all’Arno è pronta a mettere sul piatto uno stipendio da oltre 3 milioni di euro l’anno, come ha rivelato Gianfranco Monti su Radio Bruno. Insomma. in ogni caso, non si potrà dire che il calciomercato Fiorentina non avrà provato a trattenere il suo bomber di riferimento.

Il problema naturalmente è che ci sono sul piatto possibili destinazioni decisamente intriganti per Moise Kean, in particolare Napoli e Inter restando in Italia, senza escludere del tutto alcune possibilità straniere. Da questo punto di vista, attenzione soprattutto al Manchester United ma anche all’ipotesi Arabia, in questo caso con lo stipendio che sarebbe la voce decisiva.

Ci sarebbe però soprattutto l’Inter al centro dell’attenzione, anche se per il momento è tutto un ragionamento ipotetico. Infatti, i nerazzurri avrebbero messo Moise Kean in cima alle proprie priorità in caso di addio di Marcus Thuram. Arsenal e Manchester United sono molto interessati al francese e in caso di cessione l’Inter potrebbe investire una cifra importante proprio su Kean, staremo a vedere gli sviluppi.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: QUALE FUTURO PER ROLANDO MANDRAGORA?

Se Moise Kean ovviamente è un nome da copertina, non è in realtà da meno Rolando Mandragora, un giocatore chiave per il centrocampo viola ma che a sua volta è al centro delle ipotesi per quanto riguarda il calciomercato Fiorentina. Tra l’altro in questo caso il pericolo è già concreto, perché alla società viola è arrivata una precisa offerta da parte del Betis Siviglia, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 6 milioni di euro secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport, ma che è stata rispedita al mittente perché ritenuta inadeguata da parte della Fiorentina.

Il discorso tuttavia non è affatto chiuso, sia perché Mandragora piace molto a Manuel Pellegrini, che lo ritiene ideale per il suo centrocampo e quindi sicuramente ci riproverà, sia perché gli estimatori del giocatore saranno sicuramente ingolositi dal fatto che il contratto che lega Rolando Mandragora alla Fiorentina andrà in scadenza il 30 giugno 2026. Il Corriere Fiorentino ha scritto che a breve ci sarà un incontro fra la società e l’entourage del giocatore per discutere del rinnovo, da come andrà il meeting sicuramente ne sapremo di più…