CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, GUDMUNDSSON NON SA SE RIMANE

Il calciomercato Fiorentina è virtualmente in stand by aspettando l’ufficialità di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Nel frattempo però i dirigenti del club toscano stanno considerando alcune situazioni riguardanti dei calciatori che non sembrano affatto certi di proseguire la loro avventura con la Fiorentina e nell’elenco di questi nomi spicca in particolare quello di Albert Gudmundsson. L’islandese, giudicato innocente lo scorso otobre dopo le accuse di cattiva condotta sessuale che erano state mosse nei suoi confronti ma ancora in attesa della definizione processuale, come spiegato dal direttore sportivo rossoblu Marco Ottolini, potrebbe essere riscattato dai viola ma il Genoa, proprietario del cartellino, è pronto a cederlo a squadre che disputeranno la Champions League in caso di offerta congrua.

Proprio lo stesso Gudmundsson ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata ad iPaper, nella quale ha spiegato di essere incerto sul prosieguo della sua carriera. L’attaccante ventisettenne ha infatti sottolineato di confidare nel suo agente ed il suo entourage che conoscerebbero le sue reali intenzioni senza escludere una permanenza alla Fiorentina ed auspicando comunque di continuare a giocare in Italia. L’alternativa preferita da Gudmundsson è rappresentata dalla Premier League, campionato che lo affascina parecchio ricordando pure che il bisnonno aveva giocato nientemeno che nell’Arsenal.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PIOLI OK MA NIENTE THAUVIN

Il prossimo allenatore dei viola dovrebbe essere Stefano Pioli e con l’annuncio ufficiale del suo tesseramento potremo scoprire anche qualcosa in più riguardo al calciomercato Fiorentina di quest’estate. Il tecnico sarebbe in procinto di lasciare gli arabi dell’Al-Nassr per tornare alla guida dei toscani, già guidati prima della parentesi vincente al Milan e con i quali aveva avuto a che fare pure durante la sua carriera da calciatore. E’ dunque necessario convincere la società saudita a lasciar andare l’allenatore nato a Parma visto il contratto che lo lega al club pure per la stagione 2025/2026.

Non sarebbe dunque un problema quello dello stipendio, decisamente ridotto rispetto ai dodici milioni di euro attualmente percepiti. C’è però un obiettivo di mercato che, a differenza di Pioli, sembra destinato a non arrivare a Firenze, ovvero Florian Thauvin dell’Udinese. Cercato in Francia, il transalpino ha fatto sapere di voler rimanere con l’Udinese che ha attivato l’opzione per il rinnovo in scadenza il 30 giugno 2025. Niente da fare dunque sia per la Fiorentina che per le altre pretendenti della Ligue 1, dove tornerebbe solo per giocare ancora con l’Olympique Marsiglia.