Calciomercato Fiorentina News: l'islandese rimarrebbe solamente in caso di prestito. In difesa occhi su Viti ex Empoli, ora al Nizza (22 giugno 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ADDIO GUDMUNDSSON

Il calciomercato Fiorentina non riscatterà Albert Gudmundsson. Ormai la decisione è stata presa e non si tornerà indietro, almeno questo è quanto filtra da Firenze. Con 8 gol in 23 partite tra Serie A e Confernce League, l’islandese non ha convinto.

C’è da dire che tra problemi extra-campo e infortuni, l’ex Genoa non ha avuto la continuità trovata in Liguria. Però la Fiorentina non se la sente di riscattarlo per 17 milioni, anche se c’è una piccola possibilità di permanenza in Viola.

Calciomercato Fiorentina News/ Si punta un centrocampista del Bologna (21 giugno 2025)

Si parla infatti di prestito prolungato, ma il Genoa non sembra affatto per la quale: i liguri vorrebbe cederlo a titolo definitivo e per questo il calciatore è stato offerta a Roma, Milan e soprattuto Bologna con Italiano interessato a lui.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ZANOLI E VITI NEL MIRINO

Il calciomercato Fiorentina non si limita al discorso Gudmundsson. Ci sono altri due nomi pensati per migliorare la squadra ovvero Alessandro Zanoli del Napoli, reduce dal prestito al Genoa, e Mattia Viti, di proprietà del Nizza e con una recente parentesi all’Empoli.

Calciomercato Fiorentina News/ Fazzini nel mirino, visite mediche per Dzeko ma Kean... (20 giugno 2025)

L’esterno dei partenopei tornerà ora in Campania, ma non sembra essere il profilo che Antonio Conte cerca dunque la cessione è la soluzione migliore, sia per il Napoli che per lo stesso giocatore. Diverso il discorso per Viti.

L’Empoli lo ha tenuta solo un anno, salvo poi rientrare al Nizza. Bisognerà dunque trattare con il club francese, con la Fiorentina che vorrebbe aumentare il numero di centrali difensivi in rosa capaci di coprire tutte le competizioni.