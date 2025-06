CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, TRA GUDMUNDSSON E THAUVIN

Il calciomercato Fiorentina deve sistemare varie situazioni in attacco. Certo, la priorità assoluta è la guida tecnica, ma ad oggi non ci sono sviluppi sul possibile nuovo allenatore in sostituzione di Raffaele Palladino, fresco di dimissioni.

Il profilo più vicino a sedersi sulla panchina dei Viola è Stefano Pioli, un ritorno al passato sulla base di un biennale. Sicuramente salta l’idea Baroni dalla Lazio poiché l’ex Verona è vicinissimo da diventare il nuovo tecnico del Torino.

Tornando al campo, i Viola devono gestire la questione Gudmundsson: quello che sembrava un riscatto scontato, rischia di diventare un prestito oneroso dalla durata di un anno poiché, ad oggi, la pista più calda è quella di un ritorno al Genoa.

Nelle ultime ore, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha reso nota la voce di alcuni contatti tra la Fiorentina e l’Udinese per Florian Thauvin. La stella francese dell’Udinese potrebbe dunque vestire la maglia Viola la prossima stagione.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, KRSTOVIC: “VICINO ALL’ADDIO AL LECCE”

Il calciomercato Fiorentina è però alla ricerca di un’altra punta. Da ricordare sempre che la questione Moise Kean è ancora tutta da decifrare. L’ex Juventus ha un clausola da 52 milioni, esercitabile sia in Italia che all’estero, ma con una scadenza chiara ovvero luglio.

Se nessuno si presenta con i 52 milioni entro il mese allora la società sarà libera di chiedere ancora di più, sperando in un’asta tra diverse squadre tra cui il Napoli che cerca un centravanti diverso da Romelu Lukaku da far giocare nelle tre competizioni.

Il calciomercato Fiorentina intanto lavora e mette nel mirino Nikola Krstovic. La punta del Lecce ha contribuito in maniera importante alla salvezza dei pugliesi con 12 gol e 5 assist, ma ha annunciato direttamente dal ritiro della Nazionale montenegrino la sua situazione in bilico. Su Krstovic è forte l’interesse della Roma di Gasperini ma la fiorentina ha ingaggiato una “guerra” e tenta il sorpasso.

“Sto pensando alle prossime partite con la Nazionale – racconta – poi parlerò con le persone a me più vicine e deciderò cosa è meglio per me. Al momento sono più vicino a lasciare il Lecce“. Un epilogo prevedibile durante tutta la stagione.