Calciomercato Fiorentina news: l'attaccante dello Sporting potrebbe rinforzare il reparto offensivo. Resta nel mirino Shpendi del Cesena (12 agosto 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, HARDER IN POLE

Il calciomercato Fiorentina cerca nuovi nomi per l’attacco. Dopo aver trattenuto Moise Kean nonostante la clausola rescissoria (ora scaduta), i Viola hanno la priorità di migliorare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

I gigliati erano vicini alla cessione di Lucas Beltran per 12 milioni più 3 di bonus al Flamengo, ma il calciatore ha fatto saltare l’affare poiché non voleva salutare il calcio europeo per tornare in Sudamerica ergo si aspettano altre offerte.

Conrad Harder, centravanti dello Sporting Lisbona, è finito nel mirino del club toscano come riferisce il quotidiano portoghese Record. I contatti sono stati positivi e ora si attende l’ok per la prima offerta da parte della Fiorentina.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, FORTINI-CREMONESE

Il calciomercato Fiorentina tiene Harder come piano A, ma ha già alcuni profili come alternativa. Tra questi Mirlind Daku, centravanti del Rubin Kazan e Nazionale albanese, ha una valutazione da 20 milioni ma il prezzo potrebbe abbassarsi se il giocatore dovesse pressare per il passaggio in Italia.

Un altro nome per rinforzare il reparto offensivo è Cristian Shpendi del Cesena: il giocatore ha naturalmente un prezzo inferiore a Daku e potrebbe essere una pista più accessibile. Per il bianconero basteranno infatti 8 milioni.

Capitolo Niccolò Fortini: l’esterno è reduce da una stagione molto positiva con la Juve Stabia in Serie B, raggiungendo anche i playoff. Ora potrebbe arriva la chance in Serie A e su di lui c’è forte la Cremonese di Davide Nicola.