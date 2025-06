Calciomercato Fiorentina News: per il sudamericano tanta concorrenza in Italia e dalla Germania. Biraghi è ufficialmente del Torino (25 giugno 2025)

Il calciomercato Fiorentina si sta letteralmente infiammando. Mantenendo sempre un punto di domanda sulla permanenza di Moise Kean, complici le forti sirene arabe, i toscani si sono portati avanti con il riscatto di Gudmundsson.

L’islandese era in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni, ma i Viola sono riusciti a trovare uno sconto fino a 12/13 milioni dal Genoa. Da capire ora se ci saranno altri sforzi per il ruolo di centravanti, ma al momento ci sono altre priorità.

Dalla Colombia si è fatto il nome di Marino Hinestrosa, classe 2002 esterno offensivo dell’Atletico Nacional in Colombia. Su di lui c’è la concorrenza di Lazio, Bologna e Torino. Occhio anche alle sortite offensivo di mercato del Colonia.

Il calciomercato Fiorentina si è mosso parecchio in queste settimane e sarebbe meglio fare un riepilogo per essere sicuri di non esserci persi nulla. In primis da notificare l’accordo trovato sia con l’Empoli che con Jacopo Fazzini.

Entro la giornata di domani compresa andranno in porto sia le visite mediche che le conseguenti firme sul contratto per un affare da 10 milioni di euro. Ancora viva la pista Fabbian, anche se Italiano spinge per tenerlo a Bologna.

Momento dei saluti con Biraghi, ormai ex capitano dei Viola che è passato ufficialmente al Torino per 100.000 euro. L’esterno si era già unito ai granata a gennaio come prestito e ora li riscattano è diventato ufficiale e sarà pronto a rispondere agli ordini di Baroni.