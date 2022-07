CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ I viola incontrano Ramadani per Milenkovic e Bajrami

Calciomercato Fiorentina news, incontro per Milenkovic e Bajrami

La Fiorentina si è mossa parecchio in questa prima parte della sessione estiva di calciomercato e le mosse della dirigenza non sembrano affatto essre concluse. In programma, secondo quanto rivelato da La Nazione, ci sarebbe infatti un incontro all’inizio della settimana che sta per cominciare con l’agente di Fali Ramadani, procuratore di due calciatori molto chiacchierati sul mercato come Nikola Milenkovic e Nedim Bajrami dell’Empoli.

DIRETTA/ Fiorentina Triestina (risultato finale 4-0) tv video: poker viola!

Nel colloquio si proverà a definire il futuro di Milenkovic, centrale serbo che piace moltissimo all’Inter dopo aver perso Gleison Bremer, passato dal Torino alla Juventus, ma l’intenzione dei toscani sarebbe quella di trattenere il difensore, prolungandogli il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Un rinforzo ideale per mister Italiano sarebbe invece rappresentato da Bajrami: valutato 10 milioni di euro dagli azzurri, l’operazione potrebbe essere agevolata dall’inserimento di Zurkowski come contropartita tecnica.

Milenkovic all'Inter?/ Calciomercato, ampia distanza con la Fiorentina per il serbo

Calciomercato Fiorentina news, diversi giocatori viola in partenza

Oltre a rinforzi in entrata, in questa finestra di calciomercato estivo la Fiorentina deve però pensare anche a qualche cessione per quanto concerne quei giocatori che non rientrano nei piani di allenatore e società. In questo elenco figura il nome del portiere Dragowski, finito nel mirino di Spezia, Torino e Celta Vigo. Anche il ventisettenne Benassi potrebbe salutare i gigliati visto l’interesse manifestato nei suoi confronti dal neo promosso Lecce.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Più Bajrami che Lo Celso, concorrenza per Schuurs

© RIPRODUZIONE RISERVATA