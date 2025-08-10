Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il francese piace in Brasile 10 agosto 2025

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IL PUNTO SU IKONE’ E BARAK

Il calciomercato è tutt’altro che concluso per la Fiorentina in questo agosto sempre più caldo. I viola hanno bisogno di aggiustare l’organico in alcune zone del campo, compresa la ricerca di un nuovo attaccante come ipotizzato dallo stesso mister Stefano Pioli, ma nel frattempo si valutano anche qualche partenza per chi non rientra nei piani societari.

Nello specifico, sia Antonin Barak che Jonathan Ikoné potrebbero presto lasciare la Toscana per accasarsi altrove considerando pure che hanno il contratto in scadenza tra meno di un anno, ovvero a giugno del 2026. Nessuno dei due calciatori risulta inoltre vicino al possibile rinnovo ed il club non vorrebbe perderli a parametro zero senza quasi mai impiegarli per un’intera stagione.

Per il trentenne ceco si parla in questi giorni del possibile ritorno all’Hellas Verona, squadra da cui era stato prelevato nel 2022 dopo che aveva già vestito in Italia le maglie sia del Lecce che dell’Udinese. Il rendimento offerto durante il prestito nella passata annata con i turchi del Kasimpasa non è stato dei migliori e dunque Barak potrebbe provare a rilanciarsi in un ambiente che conosce bene sebbene sia finito pure nel mirino del Cagliari.

Nemmeno il ventisettenne francese è riuscito a sua volta a brillare nei pochi mesi trascorsi al Como. Accostato al Torino, sulle tracce di Ikoné adesso si registra la forte presenza di due società brasiliane come il Vasco da Gama ed il Botafogo. Quest’ultima si è già rinforzata in avanti all’inizio di giugno pescando in Serie A quando si era accaparrata a parametro zero Joaquin Correa, in uscita dall’Inter.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, COMUZZO E’ INCEDIBILE

Se da un lato ci sono calciatori che la Fiorentina non intende riconfermare, dall’altro in questa finestra di calciomercato la società deve anche prestare attenzione ad eventuali assalti degli altri club nei confronti dei suoi talenti migliori. Nell’elenco dei giocatori sui quali i gigliati vorrebbero puntare da qui al prossimo futuro figura senza ombra di dubbio il nome di Pietro Comuzzo, sotto contratto fino a giugno del 2029.

Il difensore ventenne sarebbe finito nel mirino del Milan che lo avrebbe individuato come possibile sostituto di Malick Thiaw, che si sta trasferendo in Inghilterra per andare a firmare con il Newcastle. Tuttavia i rossoneri dovranno guardare altrove se vorranno sistemare il loro reparto arretrato dato che, nonostante venga valutato almeno 35 milioni di euro, la Fiorentina avrebbe respinto il sondaggio dei lombardi per Comuzzo ritenendolo incedibile. Se lascerà Firenze il classe 2005 dovrà essere pagato molto di più di quanto indicato visto che l’intenzione è quella di impiegarlo al più a lungo possibile.