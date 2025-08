Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Verso Arabia Saudita e Pisa 6 agosto 2025

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IKONE’ VERSO L’ARABIA SAUDITA

La Fiorentina prosegue la sua caccia a nuovi rinforzi per l’organico che sarà gestito da mister Stefano Pioli nella stagione che comincerà in questo mese di calciomercato. I viola avrebbero bisogno di sistemare la rosa entro la metà di agosto, prima di affrontare i preliminari di Conference League oltre all’inizio del campionato, e per farlo ragionano pure sull’acquisto di un nuovo centravanti.

La presenza di Moise Kean e di Edin Dzeko potrebbe non essere sufficiente nell’arco dell’intera annata a fronte di tutte le competizioni da affrontare ma nelle ultime ore si parla invece del possibile addio di un altro calciatore facente parte dell’attacco dei toscani, ovvero Jonathan Ikoné. Il ventisettenne ha un contratto valido fino a giugno del 2026.

Per scongiurare il rischio di trattenere il francese spedendolo in panchina o in tribuna per la maggior parte del tempo e di perderlo poi a parametro zero fra meno di un anno, la Fiorentina gradirebbe trovargli una nuova sistemazione al più presto possibile così da incassare pure del denaro da reinvestire in eventuali acquisti utili al proprio scacchiere tattico.

Già cercato da formazioni qatariote in passato, Ikoné potrebbe essere finito nel mirino di una squadra che milita in Arabia Saudita. Tornato dal prestito al Como, dove ha avuto modo di giocare senza tuttavia brillare particolarmente, la nuova tappa nella carriera del classe 1998 potrebbe essere lontana dall’Italia. Ricordiamo che di recente il Neom, squadra neopromossa, ha provato a sondare il terreno per alcuni calciatori della Serie A e potrebbe forse esserci questa società sulle tracce di Ikoné.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, NZOLA STA ANDANDO AL PISA

Nel frattempo la Fiorentina ha raggiunto l’intesa in questi giorni per la cessione di un altro elemento del reparto più avanzato. Stiamo parlando di M’Bala Nzola, attaccante prelevato dallo Spezia ma che lo scorso anno non era stato riconfermato, lasciandolo invece andare a giocare in prestito al Lens. Nonostante la ricerca di un nuovo attaccante, i viola hanno deciso di non proseguire il rapporto con Nzola che sta passando al Pisa.

Proprio questa mattina il ventottenne è stato avvistato mentre si recava a svolgere le visite mediche di rito a Bologna. Il centravanti della Nazionale angolana sposa dunque la causa di una neo promossa rimanendo in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto pattuito a 5 milioni di euro sebbene i gigliati abbiano voluto inserire pure un’opzione per il controriscatto. Chissà che la Fiorentina non lo richiami alla base se il suo rendimento nella prossima stagione sarà superiore alle aspettative.