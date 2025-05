Calciomercato Fiorentina News: Lucas Beltran piace in patria

I viola sperano di riuscire a raggiungere nell’ultima giornata di Serie A un posto in Europa, in particolare in Conference League, competizione giocata negli ultimi tre anni arrivando sempre ad un passo dal riuscire ad alzare il trofeo, per rendere realtà questa possibilità servirà la vittoria dei ragazzi di Raffaele Palladino contro l’Udinese e la sconfitta della Lazio. Nel frattempo il calciomercato Fiorentina sta iniziando a muoversi per sondare il terreno sulle possibili operazioni in entrata e in uscita che andrebbero a trasformare la rosa con l’obiettivo di tornare in Europa il prossimo anno.

Il giocatore che più di tutti sembra essere sul piede di partenza è Lucas Beltran, l’attaccante argentino ha faticato in questi due anni in maglia viola e non è mai riuscito a guadagnarsi il posto di titolare inamovibile nell’attacco di Italiano prima e Palladino poi, in questa stagione ha comunque giocato 32 partite, poche delle quali da titolare, ma ha trovato solamente 5 gol e 4 assist. Sulle tracce dell’argentino c’è il suo vecchio club, il River Plate che potrebbe essere disposto a spendere 15 milioni, leggermente meno rispetto ai 20 chiesti dalla Fiorentina, ma una trattativa può essere intavolata.

Calciomercato Fiorentina News: Aster Vranckx muscoli a centrocampo

Il calciomercato Fiorentina vedrà poi la la perdita di diversi giocatori a centrocampo che non verranno riscattati perché non hanno convinto a pieno il tecnico, più precisamente a lasciare saranno Adli, Fagioli e Folorunsho con Cataldi ancora da valutare, rimangono quindi in rosa solamente Ndour e Mandragora. La dirigenza viola quindi dovrebbe tornare a bussare alle porte del Wolfsburg per assicurarsi le prestazioni di Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 passato anche dal Milan, cercato anche la scorsa estate, che in questa Bundesliga ha ottenuto solamente 14 presenze.

Il calciomercato Fiorentina poi vorrebbe aggiungere alla sua rosa un giocatore che possa dare il cambio a Dodo sulla fascia destra e che abbia caratteristiche simili a quelle del brasiliano, il profilo identificato sarebbe quello di Andrei Ratiu, terzino rumeno ventiseienne di proprietà del Rayo Vallecano con cui sta lottando per un posto in Europa. In questa stagione ha ottenuto 34 presenze nelle quali ha realizzato 2 gol e 3 assist, il calciatore si era messo in mostra la scorsa estate durante gli europei in Germania e ora il suo valore si aggira tra i 10 e i 15 milioni, cifra abbordabile per i viola.