Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Piace il giovane dell'Inter (2 luglio 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, LA CLAUSOLA DI KEAN E’ VALIDA

Il calciomercato Fiorentina deve fare i conti con gli assalti degli altri club ai suoi campioni anche in questa estate di trattative. La sessione è appena cominciata in maniera ufficiale ma è ormai da diverse settimane che si parla del futuro di un giocatore capace di fare la differenza in favore dei viola nel recente passato grazie alle ottime prestazioni offerte sul terreno di gioco.

Si tratta ovviamente di Moise Kean, attaccante italiano da tempo nel giro della Nazionale maggiore che ha lasciaot la Juventus a luglio dello scorso anno per trasferirsi al Franchi. In una sola stagione il venticinquenne Kean ha saputo collezionare ben 25 reti segnate in quarantaquattro presenze totali distribuite fra Coppa Italia, Conference League e Serie A, contribuendo al ritorno nelle competizioni europee dei suoi pure nella prossima annata calcistica.

Tuttavia, la clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente nel contratto e valida fino al 15 di luglio apre ad un’eventuale partenza di Kean. Rifiutata l’opzione riguardante un passaggio in Arabia Saudita, per Kean il futuro potrebbe essere al Napoli, dove la dirigenza mirerebbe a costituire un’eventuale coppia d’attacco formata dal classe 2000 e da Romelu Lukaku.

In questi giorni si è parlato molto di eventuali sostituti per rimpiazzare Kean sebbene non è affatto detto che il patron De Laurentiis decida di sborsare quella cifra per accontentare il suo allenatore Antonio Conte. I nomi più caldi parevano essere quelli di Andrea Pinamonti, tornato al neo promosso Sassuolo dopo il prestito al Genoa, e Andrea Piccoli, distintosi invece con il Cagliari. Entrambi hanno siglato 10 reti ma c’è un altro calciatore che la Fiorentina potrebbe preferire a loro.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SEBASTIANO ESPOSITO IL SOSTITUTO

Il profilo su cui il calciomercato Fiorentina vorrebbe mettere le mani è quello di Sebastiano Esposito, di proprietà dell’Inter. Fratello di Salvatore e di quel Francesco Pio andato a segno contro il River Plate, entrambi capaci di mettersi in luce con lo Spezia nel 2025/2026, il ventitreenne ha già calcato i palchi della Serie A avendo giocato in prestito con l’Empoli.

I toscani sono retrocessi al termine dell’anno passato ma Sebastiano Esposito si è comunque messo in luce siglando dieci gol, otto in campionato e due in Coppa Italia, vestendo la maglia azzurra. Il rendimento offerto a sua volta al Mondiale per Club, sebbene non sia riuscito ad imitare il fratello Pio, sta attirando ancora una volta l’attenzione di diversi club e la Fiorentina lo tiene in considerazione specie in ottica partenza di Kean.