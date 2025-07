CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: SI LAVORA PER SOHM

Sono giorni intensi per il calciomercato Fiorentina: un motivo è la firma di Stefano Pioli, finalmente l’allenatore è tornato ufficialmente sulla panchina viola e, anche se lo si sapeva da tempo, adesso chiaramente la società può concretamente lavorare insieme al tecnico per costruire la squadra da affidargli.

Tra i vari nomi che la Fiorentina sta sondando c’è anche, come dicevamo già qualche giorno fa, quello di Simon Sohm: il centrocampista svizzero ha fatto bene nel Parma e proprio dalla squadra della città di Pioli potrebbe arrivare il rinforzo giusto per un reparto che ha bisogno di innesti.

Tuttavia come riporta la Gazzetta di Parma la distanza tra le parti è ancora importante: la Fiorentina sembra aver messo sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro per Sohm, il Parma invece ne chiede il doppio. Pare però che si possa arrivare al classico punto di incontro a metà strada.

Questo anche perché i ducali hanno già acquistato due elementi a centrocampo e dunque devono anche pensare a sfoltire la rosa incassando qualcosa, dunque Sohm potrebbe realmente lasciare il Tardini e quella viola è la squadra che ha mostrato maggiore interesse, per questo a 15 milioni si potrebbe realmente chiudere l’affare.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, KEAN PER IL TESORETTO

Intanto è chiaro che il calciomercato Fiorentina debba risolvere la situazione legata a Moise Kean, e farlo il prima possibile. Come scrivevamo, sul bomber viola è spuntato anche l’Al Hilal: la squadra allenata da Simone Inzaghi ha raggiunto i quarti di finale del Mondiale per Club, pareggiando contro il Real Madrid nel girone ed eliminando il Manchester City agli ottavi. Chiaramente saremmo lontani dal grande calcio, ma l’offerta economica può allettare: magari più la Fiorentina che Kean, che sa bene come andare in Arabia Saudita nell’anno che precede i Mondiali potrebbe essere controproducente.

Kean all’Al Hilal non significherebbe necessariamente un addio alla maglia azzurra, ma sappiamo bene che i calciatori all’estero in realtà non esattamente in primo piano possono fare fatica; questo lo deciderà eventualmente Gennaro Gattuso, ma per il calciomercato Fiorentina il discorso è diverso perché la società deve seguire le logiche di mercato, che possono imporre una cessione a peso d’oro per avere un tesoretto con il quale implementare in maniera decisa la squadra.

La parola finale potrebbe metterla Pioli che, arrivato a Firenze, certamente parlerà con Kean valutandone gli umori: anche da questo poi la società viola dovrà prendere la sua decisione, l’arrivo di Edin Dzeko è un altro elemento che potrebbe spostare l’asticella ma si vedrà perché naturalmente il bosniaco da solo non basterebbe.