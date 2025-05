CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, LA PROTESTA DI UDINE

La storia tra David De Gea e la Fiorentina si è evoluta in modo imprevedibile negli ultimi mesi. Arrivato a Firenze tra lo scetticismo generale dopo un periodo di inattività, il portiere spagnolo ha saputo riconquistare credibilità con prestazioni solide e una leadership silenziosa ma costante. Il suo inserimento in squadra non è stato immediato, ma con il passare delle settimane ha preso il posto da titolare e si è guadagnato la fiducia dell’ambiente viola, e risultando fondamentale per l’approdo in Conference League della squadra di Palladino.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, la contestazione dei tifosi dopo la vittoria di Udine avrebbe lasciato il segno sull’ex Manchester United, rimasto deluso dall’atteggiamento dei tifosi nonostante la vittoria e l’Europa conquistata.

Nonostante ciò, i contatti tra il suo entourage e la dirigenza viola non si sono mai interrotti, anzi: sono stati costanti, segno evidente della volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Il calciomercato Fiorentina vuole fare di tutto per convincerlo a rimanere, mentre De Gea, da parte sua, ha apprezzato il progetto tecnico del club, ma ha anche chiesto certezze sulla competitività della squadra per la prossima stagione, in particolare dopo l’improvviso addio di Palladino.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IL PUNTO SUL RINNOVO

Il punto chiave ora riguarda il rinnovo automatico, il calciomercato Fiorentina infatti avrebbe offerto al portiere un contratto triennale, a cui De Gea dovrà fornire risposta entro sabato. In caso contrario, il club attiverà unilateralmente l’opzione di rinnovo fino al 2026, con un ingaggio raddoppiato a 2,4 milioni di euro, per poi discutere insieme al giocatore del proprio futuro. Un vero e proprio ultimatum, di fatto, lanciato allo stesso De Gea, che allo stesso tempo vuole chiarezza sul proprio futuro in tempi brevi.

Sullo sfondo rimane il Monaco, pretendente principale al portiere viola e rivale della Fiorentina. Pradè è pronto ad accontentare De Gea sulle sue pretese, ma chiede qualche giorno in più per sciogliere i nodi legati alla guida tecnica, altro elemento centrale per il futuro dei gigliati. Il club viola considera l’ex Red Devil un pilastro su cui costruire la prossima stagione, ma è consapevole che non può tergiversare troppo. La volontà comune di continuare c’è, i contatti fra l’entourage del giocatore e la dirigenza della Fiorentina sono continui e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi decisivi.

