CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SI LAVORA PER IMMOBILE

Il calciomercato Fiorentina è alla ricerca di un attaccante esperto. I Viola naturalmente dovranno innanzitutto capire la dinamica Moise Kean poiché detiene una clausola rescissoria da 52 milioni valida nel mese di luglio.

In ogni caso, con o senza cessione, i toscani dovranno rinforzare il reparto offensivo. Sono due i nomi in orbita Fiorentina vale a dire Edin Dzeko e Ciro Immobile. Entrambi reduci da un’esperienza in Turchia, le due punte vogliono tornare in Italia.

Sul bosniaco c’è forte anche il Bologna mentre per l’ex Lazio c’è meno concorrenza e secondo Tgi Rai Toscana, Il direttore sportivo Daniele Pradè sarebbe già al lavoro in maniera concreta per acquistare Immobile dal Besiktas.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SUGGESTIONE KESSIÈ

Il calciomercato Fiorentina ha bisogno anche di un innesto a centrocampo, specialmente in cabina di regia. Uno dei nomi è Asllani dell’Inter, ma se i nerazzurri dovessero cedere Calhanoglu allora l’albanese potrebbe anche restare.

Dall’altra parte dei Navigli c’è il Milan dove l’algerino Bennacer è considerato ormai da tempo un esubero. A questo punto, considerando l’arrivo di Pioli in panchina quasi certo, ecco che l’ex Empoli potrebbe ritrovarsi con Bennacer.

Secondo La Nazione, ci sarebbe altri due profili. Il primo Kessie che però è più una suggestione che un vero obiettivo, il secondo è Ricci del Torino. Quest’ultimo però è molto più vicino ai rossoneri del Milan rispetto ad altre squadre.