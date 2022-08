CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Incontro per Barak, Empoli su Zurkowski e Kouame

Calciomercato Fiorentina news, trattativa in corso per Barak del Verona

La Fiorentina è una delle società che si è mossa di più e meglio nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Tra i nuovi importanti acquisti di luglio ed il rinnovo di Nikola Milenkovic, dato a lungo in partenza con destinazione Inter, hanno aumentato il valore dei toscani che però stanno lavorando ancora per potenziare la rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano per la stagione appena cominciata.

Nello specifico i gigliati vorrebbero mettere le mani su Antonin Barak, ventisettenne di proprietà dell’Hellas Verona con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2024. Come riporta Calciohellas.it, il tecnico gialloblu Cioffi al termine del pari col Bologna ha spiegato ieri: “Barak oggi è rimasto a casa per motivazioni legate al calciomercato. Ha scelto di andare via e io lo rispetto perché è stato un grande professionista.” Stando al Corriere dello Sport, i viola dovrebbero incontrare i veneti in giornata per provare a chiudere l’operazione.

Calciomercato Fiorentina news, Empoli interessato a Zurkowski e Kouame

Oltre agli eventuali nuovi innesti in entrata, in casa Fiorentina si ragione anche su qualche partenza per questa parte finale del calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sport Mediaset, l’Empoli vorrebbe infatti aggiudicarsi due calciatori tesserati dai viola, ovvero Szymon Zurkowski ed anche Christian Kouame. Il primo era stato inserito dai rumors in un possibile scambio con Bajrami mentre il secondo sembrava più vicino alla permanenza dopo le buone prestazioni offerte nelle prime uscite stagionali.

