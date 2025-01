Calciomercato Fiorentina News, Zaniolo sempre più vicino

Certi amori non finiscono stando ai rumors del calciomercato Fiorentina… Pochi infatti sanno che prima del suo lungo peregrinare fra Inter, Roma, Galatasaray, Aston Villa e Atalanta Nicolò Zaniolo ha vestito la maglia per la Fiorentina. Non solo l’ha vestita, Zaniolo con la maglia viola è cresciuto come ragazzo e come calciatore per ben 6 anni, prima di passare alle giovanili dell’Inter all’età di diciassette anni. Ora le strade fra Nicolò Zaniolo e la città di Firenze si potrebbero incrociare di nuovo. L’ex Roma infatti si sente chiuso nelle gerarchie dell’Atalanta, ricca di trequartisti di talento. Zaniolo vuole giocare con continuità ed essere protagonista mentre con Gian Piero Gasperini è spesso relegato al ruolo di subentrante.

Per questo motivo il giocatore potrebbe partire in occasione del calciomercato invernale, e la strada più semplice da percorrere sarebbe quella verso la Fiorentina. Nel 4-2-3-1 di Palladino infatti il trequartista originario di Massa potrebbe trovare il giusto contesto per sbocciare di nuovo dopo gli anni bui. Un innesto che rappresenterebbe inoltre un miglioramento rispetto ad Ikonè, volato in direzione Como.

Calciomercato Fiorentina News, Maldini può sbloccare l’affare

La chiave di calciomercato che porterebbe Zaniolo alla Fiorentina sarebbe Daniel Maldini. Il giocatore del Monza andrebbe infatti a prendere all’Atalanta proprio il posto di Nicolò Zaniolo. Sul figlio d’arte insiste una clausola rescissoria pari a 12 milioni di euro per i club italiani che si attiverà solo in estate ma che però risponde anche all’attuale valutazione del club brianzolo, considerando anche che il Milan vanta il diritto al 50% su tale cifra. Ma, visto l’infortunio di Lookman, l’Atalanta non vorrebbe privarsi di Zaniolo senza prima essersi assicurata il suo sostituto. L’arrivo di Maldini alla Dea potrebbe così sbloccare l’uscita dell’ex Roma.

Dopo il duello di calciomercato perso la scorsa estate proprio contro l’Atalanta per Zaniolo la Fiorentina potrebbe quindi finalmente riavere il figliol prodigo. Un ulteriore nodo nella trattativa potrebbe essere rappresentato dal fatto che, formalmente, Zaniolo è in prestito all’Atalanta. Il giocatore è infatti arrivato all’Atalanta nella sessione estiva di calciomercato dal Galatasaray con la formula del prestito oneroso a 3.5 milioni di euro, con obbligo di riscatto al raggiungimento del 60% delle presenze complessive a 16 milioni di euro, più ulteriori 2.5 milioni di bonus. Le cifre per l’arrivo di Nicolò Zaniolo alla Fiorentina andranno perciò discusse anche con il club turco, che detiene formalmente il cartellino del giocatore. Un effetto domino che però solo la cessione di Maldini potrà far partire.