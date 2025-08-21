Il calciomercato Fiorentina è vicino a chiudere per Alessandro Zanoli mentre Rolando Mandragora è il desiderio di Italiano

Calciomercato Fiorentina News: Rolando Mandragora torna da Italiano

Il calciomercato Fiorentina sta per battere un altro colpo in entrata visto che è vicino l’arrivo di Roberto Piccoli dal Cagliari per una cifra intorno ai 25 milioni, l’acquisto dell’attaccante fa preoccupare i tifosi viola che fiutano una possibile cessione di Kean che in questi ultimi giorni di mercato spiazzerebbe e non poco l’ambiente.

Con l’ennesima spesa importante della società ci deve essere anche qualche addio che vada ad equilibrare la cifra totale delle spese e quella degli incassi e i nomi più gettonati sono quelli di Beltràn e Ikoné oltre a quelli di numerosi esuberi.

Un giocatore che nelle intenzioni della società non è sul mercato ma per cui è arrivata un’offerta importante però è Rolando Mandragora che dopo l’arrivo di Sohm e per l’età che inizia ad alzarsi potrebbe anche essere sacrificato così da sistemare il bilancio e lasciare spazio ad altri giocatori in rosa.

Sul mediano c’è il Bologna che avendo perso Aebischer e non essendo riuscito a prendere Asllani cerca un aggiunta in quel ruolo, il giocatore è stato chiesto da Vincenzo Italiano che nei suoi anni a Firenze ha fatto crescere il giocatore facendogli anche vestire la fascia da capitano.

Calciomercato Fiorentina News: Alessandro Zanoli il cambio per Dodò

Per quanto riguarda gli acquisti invece il calciomercato Fiorentina non si fermerà con quello di Piccoli ma poi cercherà di puntellare la rosa in alcune zone di campo, su tutte la difesa dove il nuovo tecnico Stefano Pioli non è ancora soddisfatto del numero di giocatori a sua disposizione.

Il primo innesto dovrebbe essere quello di Alessandro Zanoli per cui i viola si sono inseriti prima che si chiudesse il suo trasferimento all’Udinese e per cui offriranno al Napoli una cifra tra i 5 e i 10 milioni che farà così avere al tecnico il sostituto tanto cercato per Dodo.

Tra i centrali invece la dirigenza viola potrebbe provare a concludere una doppia operazione con la cessione di uno dei giocatori presenti in rosa e la sua sostituzione con un nuovo calciatore, chi potrebbe lasciare è Pablo Marì che non convince fino in fondo Pioli per le sue caratteristiche che si sposano male con la sua volontà di tenere la difesa alta.

Chi invece potrebbe prendere il posto è il ventiduenne uruguaiano Facundo Gonzalez di proprietà della Juventus che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e che a Firenze potrebbe ottenere le occasioni non avute fino ad oggi in Italia.