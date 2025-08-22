Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Preso Piccoli, i dettagli 22 agosto 2025

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, KEAN STA PER RINNOVARE

Il calciomercato della Fiorentina è stato sin qui uno dei più movimentati tra cessioni e nuovi acquisti senza dimenticare anche il cambio avvenuto in panchina alla guida della prima squadra. I dirigenti del club valutano però da tempo pure qualche situazione interna relativa ai rinnovi di contratto in scadenza e nelle ultime ore sembra vicina proprio l’intesa per uno di questi.

I viola hanno appunto da ormai diverso tempo l’intenzione di blindare il loro bomber Moise Kean, grande protagonista nella scorsa stagione. Una volta lasciata la Juventus, l’attaccante della Nazionale italiana si è affermato a Firenze come uno dei calciatori più brillanti nel suo ruolo ed è al momento sotto contratto fino al 30 giugno del 2029.

I gigliati puntano quindi a trattenerlo almeno per un altro anno, facendolo firmare fino al 2030, ed al fine di convincerlo a non prendere in considerazione altre proposte provenienti da società anche all’estero la proprietà sembrerebbe disposta a concedergli uno stipendio da quattro milioni di euro a stagione. I discorsi al riguardo parevano esser stati rinviati a sessione di mercato conclusa ma il dialogo è invece andato avanti per tuto questo tempo.

Il direttore generale Alessandro Ferrari ha inoltre dichiarato poco prima dell’esordio nei preliminari di Conference League contro il Polissya Zhytomyr che il l’intesa col calciatore ed il suo entourage è ormai ai dettagli. Niente da fare per il Napoli, che pensava a Kean come sostituto ideale per rimpiazzare Romelu Lukaku, finito in infermeria a causa di un infortunio per 3/4 mesi.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PRESO ANCHE PICCOLI

In questi giorni la Fiorentina ha completato l’acquisto di un altro calciatore per una zona del campo in cui si ipotizzava l’arrivo di un nuovo elemento. Dopo l’arrivo di Edin Dzeko, di ritorno in Italia dopo due anni al Fenerbahce, i gigliati hanno infatti aumentato il proprio potenziale offensivo prelevando Roberto Piccoli dal Cagliari ed ormai si attende soltanto l’ufficialità di questo trasferimento tramie i consueti comunicati ufficiali pubblicati sui siti web delle rispettive società.

Il ventiquattrenne nativo di Bergamo, che ha mosso i primi passi tra i professionisti proprio con l’Atalanta in cui è cresciuto sin dal settore giovanile, sta per firmare un contratto quinquennale fino al 2030 con i toscani che verseranno ben 25 milioni di euro, più due di bonus, nelle casse dei sardi così da aggiudicarselo subito. Agli isolani dovrebbe essere riconosciuto pure il 10% del ricavato dall’eventuale futura rivendita dell’attaccante che verrà presumibilmente alternato a Kean ed al bosniaco nelle varie competizioni che la Fiorentina affronterà durante la stagione appena cominciata.