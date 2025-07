CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, KEAN ANCORA IN BILICO

Saranno giorni lunghi per quanto riguarda il calciomercato Fiorentina. Moise Kean ha una clausola rescissoria da 52 milioni con data ultima 15 luglio ergo tra tre giorni: fino a martedì chiunque potrà presentarsi con tale cifra e strappare il giocatore ai Viola, naturalmente se l’ex Juventus e PSG è d’accordo.

Calciomercato Fiorentina News / Pioli guarda in serie A per il regista, occhi su Thauvin (12 Luglio 2025)

Secondo il Corriere Fiorentino, ci sono tre diverse ipotesi per quanto riguarda il futuro dell’attaccante. Una è il rinnovo con la Fiorentina, ciò che si augurano i tifosi con un prolungamento che andrebbe a togliere questa clausola.

L’altra strada è il passaggio in un altro team europeo come per esempio il Manchester United mentre l’ultima ipotesi vedrebbe il giocatore partire per l’Arabia Saudita, venendo pagato profumatamente la bellezza di 15 milioni all’anno.

Calciomercato Fiorentina News/ Ufficiale: ecco il bosniaco e via l'argentino, Bennacer... (11 luglio 2025)

Ad oggi il calciatore non ha fatto filtrare niente, almeno pubblicamente. Nel dubbio la società Viola si è portata precauzionalmente avanti con il nome del futuro numero nove che appare essere Roberto Piccoli, di recente riscattato dal Cagliari.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PIOLI È IL NUOVO ALLENATORE

Il calciomercato Fiorentina mette a referto l’ufficialità più importante cioè quella dell’allenatore. Dopo l’addio di Raffaele Palladino, i Viola sono pronti a riaccogliere Stefano Pioli che dunque torna sulla panchina gigliata dopo l’esperienza 2017-2019.

Calciomercato Fiorentina News/ Pioli vuole Nicolussi Caviglia, Maffeo obiettivo se parte Dodo (10 luglio 2025

Dall’epoca ad oggi sono cambiate tante cose nella vita di Pioli tra cui il 19esimo Scudetto con il Milan, squadra allenata dal 2019 al 2024, e l’esperienza di un anno in Arabia Saudita all’Al Nassr dove ha avuto l’onore di allenare Cristiano Ronaldo.

Ora Pioli torna alla Fiorentina dove il lavoro da fare è tanto. La società è rimasta l’unica habitué della parte sinistra della classifica a non vincere nulla e non approdare in Champions League da 15 anni, una rotta che dev’essere invertita.