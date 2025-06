Calciomercato Fiorentina News, occhio alla cessioni del club

Il calciomercato Fiorentina è sicuramente legato in maniera netta al futuro del club e alla scelta del nuovo allenatore. Stefano Pioli resta in pole ma si è in attesa di conferme ufficiali ed anche tra i tifosi, più passano i giorni e più c’è preoccupazione per un silenzio che nessuno si aspettava dopo le dimissioni di Raffaele Palladino.

Il calciomercato Fiorentina potrebbe essere protagonista di una nuova rivoluzione con la squadra che ha già deciso di non effettuare alcuni riscatti (vedi Adli e Folorunsho o Zaniolo) e alcuni giocatori che sono in vendita. In attacco ad esempio Gudmundsson difficilmente verrà riscattato mentre Lucas Beltran ha grande mercato in Sudamerica e potrebbe partire definitivamente.

Ma oltre a loro il giocatore che più preoccupa i tifosi del club toscano è l’attaccante Moise Kean, centravanti anche della Nazionale italiana. Kean ha molto mercato ed è apprezzato a destra e a manca e la società purtroppo non può blindarlo definitivamente; sul giocatore pende una clausola rescissoria che fa tremare tutti i tifosi viola, ecco le ultime di mercato.

Calciomercato Fiorentina News, due big di serie A sulle tracce di Moise Kean

Il calciomercato Fiorentina è totalmente legato al futuro e alla scelta di Moise Kean, capocannoniere viola e trascinatore del club negli ultimi mesi. Il giocatore ha un contratto che prevede una clausola rescissoria da 52 milioni di euro e qualsiasi club potrebbe acquistarlo nei giorni dal 1 al 15 Luglio. Ovviamente con l’avallare ufficiale del giocatore.

Kean si trova bene a Firenze ma la chiamata di una big italiana o europea potrebbe cambiare le cose. In Italia occhio al Napoli di Antonio Conte, a caccia di un centravanti da affiancare o alternare a Lukaku e il bomber gigliato è un nome che intriga particolarmente, poi occhio anche al Milan che cerca un attaccante e potrebbe magari inserire qualche contropartita in cambio.

Il centravanti ha molto mercato ed il prezzo della clausola viene ritenuto abbastanza equo, un nome molto interessante e piace anche all’estero. L’Atletico Madrid di Simeone è a caccia di un bomber ed è intrigato dall’opzione Kean e poi c’è anche il Manchester United che, senza coppe, non rappresenta però la prima scelta per l’allenatore.