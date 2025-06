CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, KEAN IN ARABIA?

Il calciomercato Fiorentina deve tenere a bada la questione Moise Kean. L’attaccante viola ha una clausola da 52 milioni valida dal 1° luglio fino al 15, due settimane dove chi vorrà avanzare un’offerta di tale cifra potrà direttamene contattare con il calciatore.

Oltre al Napoli, sono arrivati i primi segnali anche dall’Arabia Saudita per Kean e a parlarne è Matteo Moretto, esperto di calciomercato. Sul giocatore c’è l’Al-Qadsiah, club appunto arabo che ha fatto un sondaggio per il giocatore.

I 52 milioni non sono un problema per la società, se mai ci fosse stato il dubbio, però c’è da capire se il calesse 2001 accetterebbe di passare dall’Europa e da una delle sue migliori stagioni in carriera al meno appetibile campionato saudita.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, BENNACER CON PIOLI?

Il calciomercato Fiorentina guarda però anche ai colpi in entrata con Ismael Bennacer come possibile innesto a centrocampo. Tutto sarebbe facilitato naturalmente se Stefano Pioli dovesse diventare il nuovo tecnico dei viola.

Il Marsiglia, squadra dove Ismael ha disputato in prestito l’ultima stagione, non lo ha riscattato e dunque ha rifiutato alla possibilità di sborsare 12 milioni per assicurarsi il giocatore algerino campione d’Italia con i rossoneri.

A questo punto, racconta Tuttosport, potrebbe essere più di una semplice idea il passaggio del giocatore in Viola, arricchendo così la zona nevralgica del campo Da capire però se Allegri reputi importante o meno il giocatore per il suo progetto.

