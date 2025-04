Calciomercato Fiorentina News: gli scenari per l’addio di Moise Kean

Il calciomercato Fiorentina dovrà aspettarsi un lungo assalto per Moise Kean da parte di club di Serie A e di tutta Europa dopo la stagione che lo sta consacrando come uno dei migliori attaccanti del nostro campionato e della Nazionale italiana. Sicuramente i viola non hanno intenzione di cedere il ragazzo che però ha una clausola di 52 milioni che diverse squadre sembrerebbero disposte a pagare, come il Napoli, l’eventualità poi di giocare l’Europa League o ancora peggio la Conference League potrebbe far scegliere all’ex Juventus di cambiare aria dopo una sola stagione.

Per trattenere il ragazzo oltre a cercare di ottenere il piazzamento più alto possibile la Fiorentina sarebbe intenzionata a proporgli un rinnovo di contratto con aumento dell’ingaggio fino a 2,2 milioni e l’aumento della clausola rescissoria così da rendere più difficile il pagamento di quest’ultima. Ci sarà poi il nodo Pietro Comuzzo seguito ancora da diverse squadre su tutte Napoli e Milan ma che dalla seconda metà di stagione sembrerebbe essere sceso nelle gerarchie dei viola e del loro allenatore Raffaele Palladino che a lui sta preferendo Marin Pongracic e Pablo Mari.

Calciomercato Fiorentina News: Julian Quinones e Giannis Kostantineliatis i sostituti in attacco

Se Moise Kean dovesse partire il calciomercato Fiorentina dovrebbe trovare un sostituto di livello e da quanto sembra Daniele Padé avrebbe già due profili in mente da portare a Firenze, il primo sarebbe l’effettivo sostituto dell’attaccante e si tratta di Julian Quinones attaccante messicano nato nel 1997 che questa estate è passato al’Al-Qadisya neopromossa della Saudi Pro League dal Club America. In 22 partite è riuscito a realizzare 15 gol e 4 assist ma la sua vena realizzativa si poteva già vedere nel campionato messicano e con la sua nazionale dove gioca in coppia o in alternativa a Santiago Gimenez.

L’altro nome che i viola stanno seguendo da tempo è quello di Giannis Kostantineliatis, trequartista ed esterno greco classe 2003 del PAOK Salonicco con cui nella Super League greca ha giocato 25 partite trovando anche 4 gol, il ragazzo può contare poi anche su una buona esperienza europea e internazionale avendo partecipato negli ultimi anni alla Conference League e all’Europa League, oltre ad essere ormai già un punto fermo della nazionale ellenica. La sua posizione in campo potrebbe essere quella di assistente di una punta in un attacco a 2 o ancora meglio di trequartista alle spalle dell’attaccante dove però ci sono già Colpani e Gudmundsson.