CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ZANIOLO NON SARA’ RISCATTATO

E’ giunta alla sua conclusione la parentesi in maglia viola di Nicolò Zaniolo secondo quanto emerso in merito al calciomercato Fiorentina. In prestito fino al prossimo 30 giugno 2025 dal Galatasaray, club proprietario del suo cartellino, in questa stagione il venticinquenne originario di Massa ha raccolto tre reti ed altrettanti assist per i compagni in trentadue apparizioni con i toscani e prima con l’Atalanta, dove ha giocato nella prima parte dell’annata calcistica senza però convincere mister Gasperini a trattenerlo.

La recente vicenda che lo ha visto protagonista aggredendo due giocatori della Primavera della Roma, sua ex squadra, sta definitivamente spingendo Zaniolo lontano dallo Stadio Franchi. Cresciuto proprio nelle giovanili dei gigliati, Zaniolo avrebbe smentito la versione fornita dai giallorossi ma il direttore sportivo Daniele Pradè aveva già confermato in conferenza stampa l’intenzione di non proseguire il rapporto lavorativo con il classe 1999. Legato ai giallorosi di Turchia fino al 2027, il futuro di Zaniolo sembra lontano dall’Italia ma resta da vedere se il tecnico Buruk deciderà di puntare su di lui o di concederlo sempre in prestito ad un altro club.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IL PUNTO SU GUDMUNDSSON E GOSENS

I prestiti ed i riscatti sono dunque al centro del calciomercato Fiorentina se teniamo pure conto delle situazioni di altri due giocatori. Uno di questi è senz’altro Albert Gudmundsson, attaccante i prestito dal Genoa che dovrebbe appunto rientrare alla base vista la richiesta del Grifone. Le otto reti ed i tre assist firmati in stagione hanno aiutato i toscani che però si aspettavano qualcosa in più dall’islandese e per questa ragione sarebbero propensi a non soddisfare la richiesta di riscatto da ben 17 milioni di euro più tre di bonus pattuita.

Un giocatore chiacchierato come possibile partente è Robin Gosens, il quale sarebbe finito nel mirino della Roma se dovesse essere annunciato Gasperini come nuovo allenatore. Fallita l’esperienza con l’Inter, il tedesco potrebbe dunque tornare nei discorsi di mercato sebbene sia legato ai gigliati fino al 2028. Infine, ricordiamo che pure Yacine Adli rientra nella lista degli “epurati” ed è prossimo all’addio per tornare al Milan e nelle scorse ore ha salutato i tifosi ed i compagni con un post sui suoi account social.