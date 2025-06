Calciomercato Fiorentina News, si lavora in uscita

La stagione è terminata ormai da qualche settimana e diversi club pensano già al prossimo anno. Il calciomercato Fiorentina è sicuramente legato all’avvento del nuovo tecnico e sono ore caldissime per capire chi sostituirà il tecnico dimissionario Raffaele Palladino e il club solo poi penserà al calciomercato.

Ma se molto è legato al tecnico ci sono altre situazioni ancora da verificare. La società è indecisa sull’eventuale riscatto di Gudmundsson, al momento il giocatore islandese molto probabilmente tornerà al Genoa ma oltre a ciò ci sono diverse situazioni ancora da definire con attenzione e sono due i giocatori che sembrano avere il futuro in viola ormai segnato.

Il laterale Dodò e Beltran sono sempre più lontani dal club viola e sono oggetto di diverse richieste di mercato. La situazione contrattuale di entrambi i giocatori è ben definita e ormai l’addio per entrambi sembra vicinissimo, Dodò in particolare sembra aver chiuso i rapporti con la società e il club viola sta lavorando per ottenere proposte per il giocatore.

Calciomercato Fiorentina News, occhio all’intreccio con il Milan

Il calciomercato Fiorentina viene visto con attenzione anche in casa Milan e in relazione al caso di Dodò. Il giocatore è uno dei nomi nel mirino di Tare e il club rossonero potrebbe presto presentare un’offerta per lui, Dodò viene valutato circa 25 milioni di euro ed il club gigliato è aperto per provare a chiudere la trattativa.

Occhio anche al possibile inserimento di Adli eventualmente nella trattativa anche se non c’è accordo riguardo alle cifre. Diversa invece la situazione per Lucas Beltran che ha molto mercato tra Argentina e Brasile; il giocatore, dal canto suo, vuole ancora restare in Europa e ci sono alcuni club che avrebbero manifestato interesse per lui.

In Italia Beltran è finito nel mirino di Como e Torino, squadre a caccia di rinforzi per il reparto e poi occhio anche alla Spagna con Beltran che piace a Real Sociedad e Villarreal. Il futuro del giocatore ad ogni modo sembra lontano da Firenze, la sua avventura in maglia gigliata sembra essere davvero ai titoli di coda.