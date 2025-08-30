Calciomercato Fiorentina news: il laterale saluta la Premier League per approdare in Serie A. Il bomber prolunga il proprio contratto (30 agosto 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ECCO LA NUOVA FRECCIA VIOLA

Il calciomercato Fiorentina ha trovato l’accordo per portare Tariq Lamptey a Firenze. Il classe 2000 lascerà dunque il Brighton per firmare un contratto quadriennale a 1.5 milioni a stagione per il Nazionale ghanese mentre ai Seagulls incasseranno 6 milioni.

Inoltre, il Brighton si riserva di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. La Fiorentina invece aggiunge un tassello importante per quanto riguarda la rosa a disposizione di Stefano Pioli che ora comincia a voler fare sul serio.

Con gli arrivi di Fazzini, Sohm e Hans Nicolussi Caviglia più la permanenza di Mandragora, è difficile trovare una sistemazione per Richardson che non ha mai giocato fino a questo momento e potrebbe dunque lasciare Firenze.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, CLAUSOLA KEAN IN AUMENTO

Il calciomercato Fiorentina può tirare un grande sospiro di sollievo su Moise Kean. L’attaccante, dopo due settimane di tensione a causa della clausola rescissoria, è rimasto a Firenze e ora è prossimo a rinnovare il proprio contratto.

Se i Viola devono ringraziare Kean per i tanti gol, lo stesso deve fare il centravanti piemontese per l’opportunità che si è rivelata la piazza ideale per mostrare il proprio talento come mai aveva fatto, se non con il PSG circondato da fuoriclasse.

Oltre a prolungare la data della fine del contratto, si alzerà anche la famosa clausola fissata a 52 milioni. In tutto ciò da ricordare che la Fiorentina ha messo sotto contratto Roberto Piccoli strappandolo dunque al Cagliari.