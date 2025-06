CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, I CANDIDATI OLTRE A DZEKO

Il calciomercato Fiorentina deve ancora prendere forma aspettando l’ufficialità del ritorno in panchina di mister Stefano Pioli, oggi ancora allenatore degli arabi dell’Al-Nassr. Le indiscrezioni riguardanti possibili trattative sia in entrata che in uscita non mancano di certo in orbita viola, senza dimenticare pure le situazione relative ai contratti in scadenza come quello di Gudmundsson.

Se da un lato bisognerà aspettare ancora qualche giorno per conoscere il destino dell’islandese ed abbracciare l’allenatore ex Milan, dall’altra i dirigenti della compagine toscana si stanno muovendo per potenziare l’organico in varie zone del campo. Partendo dal reparto più avanzato, c’è un nome in particolare che farebbe gola ai gigliati, ovvero quello di Edin Dzeko.

Il bosniaco, pur essendo prossimo ai quarant’anni, ha saputo offrire un contributo importante nella stagione appena conclusa vestendo la maglia del Fenerbahce, a cui è legato fino al 30 giugno 2025. Il centravanti ritornerebbe volentieri in Italia stando ai rumors, dove viene seguito con un certo interesse anche da altre società come il Como ed il Bologna, con cui potrebbe addirittura giocare di nuovo la Champions League.

Se non riusciranno a convincere Dzeko, i toscani hanno già in mente altri due nomi su cui puntare immediatamente a partire da quello di Nikola Krstovic del Lecce. Il venticinquenne montenegrino ha aiutato i giallorossi a salvarsi ed ha diverse pretendenti mentre un altro su cui vorrebbero mettere le mani i toscani è Andrea Pinamonti, al Genoa ma in prestito dal Sassuolo e reduce da dieci reti nello scorso campionato, due in meno del collega sotto contratto coi salentini.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, FRENDRUP E PEREZ NEL MIRINO

Detto del reparto più avanzato, il calciomercato Fiorentina guarda con grande interesse anche al centrocampo. A testimonianza di ciò si registra infatti l’apprezzamento dei viola nei confronti di Morten Frendrup, di proprietà del Genoa con cui ha un contratto valido fino a giugno del 2028. Impiegato praticamente sempre in campionato durante la stagione, facendo così aumentare la valutazione effetuata dai rossoblu per il suo cartellino.

La sensazione è appunto che Frendrup non lascerà la Liguria per meno di 20 milioni di euro, frenandone così l’eventuale trasferimento alla Fiorentina. In ottica giovani di talento invece, Leonel Perez dell’Huracan sarebbe l’ultimo nome finito sul taccuino non solo dei gigliati ma pure del Bologna. Il ventenne argentino ha un contratto fino al 2027 con la sua attuale squadra e piace in Europa pure ai belgi dell’Anderlecht.