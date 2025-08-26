Il calciomercato Fiorentina vuole chiudere con gli acquisti di Victor Lindelof dagli svincolati e Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia

Calciomercato Fiorentina News: Hans Nicolussi Caviglia il nuovo regista viola

Il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina viola non è andato come sperato visto che la squadra si è fatta riprendere all’ultimo secondo da un Cagliari senza il suo attaccante più forte, trasferitosi proprio in Toscana, e ancora in fase di costruzione dopo il cambio di allenatore.

Calciomercato Juventus News/ Newcastle vuole Vlahovic, dalla Francia Kolo Muani o Zhegrova (26 agosto 2025)

La scusante per il tecnico ex Milan è però quella che la squadra non era completa, mancando Piccoli, l’ultimo acquisto, e tutti quelli che il calciomercato Fiorentina sta cercando di chiudere in queste ultime giornata per consegnare una squadra lunga e competitiva in ogni reparto.

A centrocampo nonostante l’arrivo di Sohm, da subito titolare nella formazione messa in campo da Pioli, manca ancora un giocatore capace di dettare i tempi di gioco e di trattare il pallone nei momenti di difficoltà, per questo Daniele Pradè è tornato alla carica per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista venticinquenne del Venezia.

Calciomercato Milan News/ Moncada in Spagna per Uche e Juanlu Sanchez mentre aspetta Harder (26 agosto 2025)

L’ex Juventus ha stupito nella sua prima vera stagione in Serie A, la scorsa, e ha dimostrato di meritarsi un posto in una squadra che punti a qualcosa di più della salvezza, cosa che i lagunari sanno e sono disposti ad accettare per la giusta offerta, che dovrebbe avvicinarsi ai 10 milioni.

Calciomercato Fiorentina News: Victor Lindelof esperienza in campo europeo per Pioli

Da sistemare è poi il reparto difensivo dove il calciomercato Fiorentina dovrà aggiungere un terzino destro che possa essere un sostituto all’altezza di Dodò e un difensore centrale che vada a giocarsi il posto con Viti e Comuzzo come titolare ma soprattutto che porti esperienza a livello europeo senza essere troppo avanti con l’età, come Pablo Mari.

Video Novara Inter Under 23 (1-1)/ Gol e highlights: i ragazzi di Vecchi debuttano con un pari

Proprio quest’ultimo è il giocatore più vicino visto che si tratta di uno svincolato, il trentunenne svedese Victor Lindelof che ha terminato il suo contratto con il Manchester United dopo otto stagioni, l’operazione è a buon punto ma i viola devono gareggiare contro il Bayer Leverkusen che sicuramente può vantare una maggiore disponibilità economica.

Per la fascia destra invece il nome che è stato accostato nelle ultime settimane alla squadra viola è il classe 2000 ghanese Tariq Lamptey di proprietà del Brighton che dopo un’ottima stagione nel 2020 dopo il suo trasferimento dall’Academy del Chelsea, per problemi di infortuni ha perso minutaggio e la titolarità.

Lo scorso anno è sceso in campo in sole 15 partite nelle quali ha realizzato 2 gol e 2 assist, il suo contratto è in scadenza nel 2026 e per questo la Fiorentina chiederà agli inglesi di abbassare le loro richieste dai 10 milioni ad una cifra intorno ai 7/8 milioni.