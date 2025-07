Calciomercato Fiorentina News: Eman Kospo colpo da La Masia

Con l’arrivo ufficiale di Stefano Pioli alla guida dei viola in questo weekend la dirigenza ha la possibilità di avere un confronto più diretto con il suo tecnico per quanto riguarda i giocatori che in questa sessione estiva di trasferimenti dovrebbero essere aggiunti alla rosa che lo scorso anno è riuscita a qualificarsi per la Conference League per il quarto anno consecutivo.

Il calciomercato Fiorentina può stare tranquillo per quanto riguarda il suo bomber che dovrebbe rimanere in Toscana anche il prossimo anno avendo rifiutato una ricca offerta dall’Arabia Saudita, potendo così concentrarsi su altre zone di campo.

In questi giorni comunque la dirigenza viola ha concluso un altro colpo che a differenza di quello di Dzeko è in prospettiva, visto che coinvolge un ragazzo classe 2007 che inizialmente verrà legato alla Primavera per poi poter avere qualche opportunità anche con la prima squadra.

Il nuovo giocatore della Fiorentina sarà Eman Kospo, difensore svizzero del Barcellona che la scorsa stagione ha vinto la Youth League, il suo contratto era in scadenza e ha deciso di lasciare i blaugrana per le basse possibilità nel poter raggiungere un posto nella squadra allenata da Filck.

Calciomercato Fiorentina News: occasione per il rilancio di Victor Lindelof

Un’opportunità in difesa che il calciomercato Fiorentina sta seguendo questa volta per la prima squadra è quella del trentenne svedese Victor Lindelof che è rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto con il Manchester United, quest’anno ha giocato solamente 25 partite in tutte le competizioni e non ha mai convinto i suoi allenatori.

Per lui i viola possono essere un’occasione per rilanciarsi e tornare ai grandi livelli che aveva raggiunto prima di volare in Inghilterra, l’operazione sarebbe a costo zero ma i toscani dovranno vedersela con il Benfica che è intenzionato di trattare un suo ritorno in Portogallo.

La Fiorentina poi cercherà di concludere il prima possibile le cessioni di Brekalo e Nzola che non rientrano nei piani della società e dell’allenatore e che verranno messi fuori squadra in caso dovesse essere facile trovare una loro sistemazione.

L’attaccante angolano ha ancora qualche estimatore in Serie A e nel campionato francese ma non sarà facile riuscire a cederlo a titolo definitivo, mentre l’ultima stagione complicata dell’esterno croato nel campionato turco rende difficile che il giocatore riesca a trovare una soluzione, che a questo punto potrebbe essere la rescissione del contratto.